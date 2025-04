El juez Bosch apunta el "mayor riesgo" que hay en lo de Juan Carlos I y Revilla: ojo si pasa algo así

El juez Joaquim Bosch ha avisado de lo que puede ocurrir ahora después de que el rey Juan Carlos I haya reclamado 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por manifestaciones "injuriosas".

En un mensaje en la red social X, Bosch señala que "el mayor riesgo para el rey emérito sería que Revilla probara en el juicio todo lo que ha estado diciendo, desde la veracidad, y así se declarase en sentencia".

Mientras tanto, el expresidente de Cantabria ha considerado "injusto y mezquino" que una persona "inviolable" e "inmune" ante la ley como es el rey emérito demande a "un ciudadano de a pie" que no ha dicho "nada que no sea verdad", y se ha preguntado por qué se querella contra él "y no contra Bárbara Rey o Corinna" que han dicho "cosas muy gordas" sobre Juan Carlos I.

Revilla ha indicado este miércoles que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que "era un bulo", hasta que su mujer le aseguró que "era cierto". Se enteró este martes cuando se encontraba en Vitoria participando en el rodaje de un película con el actor cántabro Antonio Resines y justo filmando una escena en la que estaba "vestido de juez".

Aunque aún desconoce concretamente en qué se basa la reclamación de Juan Carlos I, más allá de declaraciones "injuriosas" en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, Revilla cree que se puede deber a su último libro 'Por qué pasa lo que pasa' en el que hay un capítulo sobre corrupción, que se centra en las figuras de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y el rey emérito y que es "muy duro", "durísimo".

Entre las caras conocidas que se han pronunciado sobre este asunto está el Gran Wyoming, que lo ha hecho muy en su estilo.

"En España ha habido reyes que han provocado guerras, que reprimieron al pueblo o que expulsaron a los judíos. Pero ninguno había ido tan lejos. El emérito quiere silenciar a Revilla. Pero no lo logrará. Puede intentar doblegarle, puede intentar sacarle 50.000 euros, pero lo que nunca conseguirá es que se calle", ha apuntado Wyoming.