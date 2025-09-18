El juez Castro sentencia a los que vinculan a los manifestantes de La Vuelta con el terrorismo: caso cerrado

El juez José Castro hizo su aparición en el programa de TVE Malas Lenguas para hablar sobre el auge de la extrema derecha y sobre las vinculaciones que se hicieron a algunos manifestantes en La Vuelta a España con la "kale borroka" y el yihadismo, información revelada por El Mundo.

También el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, aseguró que tenía "pruebas de que en esas algaradas había personas detenidas vinculadas con la 'kale borroka' y el yihadismo", aunque aclaró un día después que solo se hizo eco "de lo que apareció en medios de comunicación".

Sobre el auge de la ideología de extrema derecha, Castro ha afirmado que sería un "irresponsable si no me preocupara de este auge, a mí me aterroriza esta situación, este incremento de las posibilidades electorales de la extrema derecha y la verdad es que no sé cómo se puede corregir, la verdad es que no lo sé, pero me aterroriza, sí".

"Cuando se observa que estamos en los últimos días hablando de dirigentes que dicen que en España ha habido vínculos con el yihadismo en manifestaciones, ha habido kale borroka, que ha habido un Gobierno que ampara el terrorismo, dicho en sede parlamentaria. Dirigentes del PP, compitiendo con los de Vox. ¿Qué está pasando aquí, qué observa?", le ha preguntado el presentador Jesús Cintora.

"Cuando falsificas un billete de una manera burda, la jurisprudencia dice que no podemos aplicar el delito de falsificación de moneda porque es tan burdo, tan burdo... Que no puede inducir a confusión. Cuando se dice lo de kale borroka, lo del yihadismo, eso es tan patético que cualquier persona normal no puede incidir en el engaño", ha comenzado explicado.

Para el juez Castro, esas afirmaciones no pueden influenciar "a cualquier persona mínimamente inteligente, simplemente una persona normal no puede incurrir en ese desvío de la realidad".