El juez Joaquim Bosch habla en estos términos sobre el futuro judicial de Mariano Rajoy 

El magistrado Joaquim Bosch ha intervenido este martes en laSexta, donde ha analizado las declaraciones del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen, quien ha confesado que Mariano Rajoy estaba al corriente de todo.

Bárcenas relató que dio orden de destruir esas supuestas grabaciones relacionadas con Rajoy, durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, en la que hizo ese encargo a un recluso especializado en trabajos informáticos.

Asimismo, confirmó que las siglas 'M.R.' hacían referencia al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Por otro lado, el extesorero aseguró que el origen de la Kitchen origen en el número 13 de la calle Génova 13 de Madrid.

Por todo ello le han preguntado a Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo, donde se ha referido al futuro judicial que le podría aguardar a Mariano Rajoy. Pese a las acusaciones de Bárcenas, el magistrado descarta que se abra una causa contra el ex líder del PP.

"Cobrar dinero en negro es reprobable, pero no es delito"

"Cuando los tribunales han analizado sus declaraciones, han llegado a la conclusión de que sus cambios de versión no otorgan credibilidad ni objetividad", ha explicado en el programa presentado por Antonio García Ferreras.

Según Bosch, por este motivo Rajoy "no se ha sentado en el banquillo de los acusados". "Una cosa son las sospechas y otra que haya pruebas suficientes", ha señalado. Asimismo, cree que los hechos que podrían estar ya prescritos, lo que iría en su favor.

Al hilo de esta cuestión, el magistrado ha argumentado su postura. "Cobrar dinero en negro es reprobable, pero no es delito", ha apuntado en laSexta, aclarando que solo es delito lo que está tipificado en el Código Penal.

"Solo es delito cuando alguien supera los límites económicos que obligan a declarar, y sería un delito tributario", ha añadido el juez valenciano, quien ha cerrado su intervención asegurando que ve "difícil" que se abra una causa judicial contra Rajoy.