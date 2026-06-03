El jugador del UCAM Murcia Dylan Ennis conoce a la princesa Leonor y dice esto de ella

La princesa Leonor tras su discurso en la entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia

La princesa Leonor ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia. A la heredera al trono de España le quedan unas pocas semanas de residencia en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, pero antes de que llegue el momento de decir adiós a la AGA, a Murcia y a su formación militar ha querido recibir esta distinción.

La hija de Felipe VI y de Letizia, con su uniforme azul aviación, ha querido comenzar su intervención con un recuerdo para alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el 10 de mayo de 2026.

"Se supone que esto deben ser unas palabras institucionales y trataré de que la solemnidad y el agradecimiento estén presentes. Pero antes querría que decirles que aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio, con esta ceremonia hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí. Desde luego les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de 2023, en agosto", ha afirmado la futura reina.

Y ha añadido: "Créanme cuando les digo que entiendo muy bien el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera vez que lo menciono y lo repetiré muchas más a lo largo de mi vida".

Dylan Ennis, emocionado

La cara de felicidad de Leonor es bastante parecida a la del deportista Dylan Ennis, jugador del equipo de baloncesto UCAM Murcia, que ha publicado una foto junto a la heredera al trono muy emocionado.

"¡¿Qué es la vida?! ¡Acabo de conocer a @leonor_asturias_official! ¡La Princesa de 🇪🇸! ¡Esto es increíble! Pero también he conocido a otras personas maravillosas de Murcia. ¡No puedo expresar lo agradecido que estoy de formar parte de una comunidad tan increíble! Los lugares en los que estoy últimamente, las cosas que estoy viviendo, casi no parecen reales. La vida", ha dicho Ennis, jugador canadiense de ascendencia jamaicana y con pasaporte serbio.