Anne Hathaway y Tom Holland revelan cómo se hizo la escena más impactante de 'La odisea': "Es todo real"

Era de esperar y apenas unos días después de su estreno La odisea, de Christopher Nolan, se ha convertido en el estreno más comentado del verano. Desde la imposiblidad para disfrutarla en España tal y como el director la rodó ya que no hay salas Imax 70mm hasta el trabajo de los actores, pasando por la banda sonora, cualquier aspecto se analiza y se escudriña para encontrar una explicación.

Una de las interpretaciones más aplaudidas de la película es la de Samantha Morton, que da vida a Circe, una hechicera que Odiseo (Matt Damon) y sus soldados conocen en una de las islas en las que hacen una parada durante su periplo.

En una de las secuencias, Circe convierte a los soldados en cerdos en una escena de terror que ya se ha convertido en una de las favoritas de los espectadores. Viendo la pantalla se podría casi asegurar que se rodó con efectos especiales con ordenador, pero sabiendo la animadversión de Nolan hacia estos métodos, nada más lejos de la realidad.

Tal y como han revelado Anne Hathaway y Tom Holland en una entrevista con IMDB, no se utilizaron efectos especiales digitales para esta secuencia. "Nosotros estábamos ahí y todavía no sabemos cómo se hizo", comenta la actriz, que interpreta a Penélope, la mujer de Odiseo.

"¿Cuando trasforman a las personas en cerdos? Es todo real", asegura Tom Holland para estupor de la periodista que les entrevista. Ambos intérpretes insisten en que no hay rastro de efectos digitales y que simplemente se trata de "un efecto práctico".

Holland explica que colocaron cabezas como si fueran unas marionetas y Hathaway señala que "trabajaron con un artista para que Samantha pudiera tener algo para esculpir frente a la cámara".

Samantha Morton, en una de sus secuencias UNIVERSAL

Los propios actores no eran capaces de descifrar cómo se había conseguido el resultado y Holland relata que, después del primer visionado de la película, le preguntó a Christopher Nolan cómo lo había hecho. "Ángulos con la cámara, animatrónica y un grupo de actores que estaba dispuesto a hacer algo muy loco", respondió el director.