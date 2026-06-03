El discurso de la princesa Leonor tras recibir las medallas en Murcia: una referencia musical, nervios y algún percance

La princesa Leonor en su discurso tras recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia+

A la princesa Leonor todavía le quedan unas pocas semanas de residencia en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, pero antes de que llegue el momento de decir adiós a la AGA, a Murcia y a su formación militar, fue honrada con una serie de distinciones de esta tierra en la que tan bien acogida se ha sentido.

"Esta será siempre vuestra casa", le dijo el presidente de Región de Murcia antes de darle la palabra en la iglesia desacralizada de San Esteban de la capital de la comunidad autónoma, donde tuvo lugar la entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia.

La princesa Leonor sonríe y se lleva la mano al corazón para agradecer la Medalla de Oro de San Javier y el título de Hija Adoptiva GTRES

Antes de eso, Leonor había recibido la Medalla de Oro de la Asamblea Regional en Cartagena y la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva de San Javier. Ambos actos fueron breves y no contaron con intervenciones de la princesa, que se reservó para el final.

Las palabras de Leonor tras la Medalla de Oro de Murcia

Ese momento llegó después del discurso de López Miras y de tener ya en su poder la Medalla de Oro de la Región de Murcia. La heredera, con su uniforme azul aviación, comenzó con un recuerdo para alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el 10 de mayo de 2026. Leonor señaló que era "muy querido y respetado por los murcianos y a quien me hubiera gustado mucho conocer".

El presidente de Murcia aplaude a la princesa Leonor tras entregarle la Medalla de Oro de la Región de Murcia Getty Images

"Se supone que esto deben ser unas palabras institucionales y trataré de que la solemnidad y el agradecimiento estén presentes. Pero antes querría que decirles que aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio, con esta ceremonia hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí. Desde luego les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de 2023, en agosto", prosiguió la futura reina.

"Créanme cuando les digo que entiendo muy bien el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera vez que lo menciono y lo repetiré muchas más a lo largo de mi vida", manifestó.

"Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias y centros de formación militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el servicio a los demás", añadió, recordando además su lucha contra los incendios que han afectado a Los Garres y San José de la Montaña.

La princesa de Asturias, que en este discurso estuvo muy nerviosa y le costaron algunas palabras, dedicó parte de su intervención a sus compañeros en la AGA: "Aquí en Murcia he vivido y ampliado mi manera de entender el compañerismo. Porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las que de tu compañero".

La princesa Leonor en su discurso tras recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia Getty Images

"Y luego está la esperada suelta, el primer vuelo en solitario, un momento en el que debes aplicar todo el conocimiento acumulado y en el que se materializa la guía y el liderazgo de los instructores, quienes avalan tu capacidad para este desafío", pronunció, repitiendo lo de "quienes avalan" al haberse perdido un poco.

Hubo además una mención al Mar Menor, que ha sufrido y sufre: "Y la verdad es que sobrevolar La Manga, el Cabo de Palos, con la certeza de haber logrado superar un obstáculo más, es una sensación que no se me olvidará jamás".

La princesa Leonor en la entrega de honores de la Región de Murcia en el final de su formación militar en San Javier GTRES

"No solo he visto el Mar Menor desde el cielo, en la competición de remo y en otras actividades con los compañeros he sido testigo de lo importante que es este mar vuestro, de geografía tan única y naturaleza tan frágil, una realidad que preocupa a los murcianos", declaró la hija de Felipe VI.

Leonor recordó su "curso en la escuela militar de paracaidismo, en la base aérea de Alcantarilla", añadiendo una broma para introducir a la virgen regional de Murcia: "A veces desde luego que conviene encomendarse a la Morenica".

La princesa Leonor, agradecida por los aplausos después de su discurso en la entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia GTRES

"Por cierto, que en unos días termina esta primera parte de esta peregrinación, la Virgen de la Fuensanta, por las pedanías de la huerta murciana, con motivo del centenario de su coronación". Al presidente Miras le debió gustar la referencia, porque en ese momento asintió.

No quedó ahí el discurso porque la princesa de Asturias añadió que "hay en Murcia un aire de amabilidad y cercanía que no pasa inadvertido y que me ha acompañado este curso".

La princesa Leonor tras su discurso en la entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia Getty Images

"Recibo estas distinciones con gratitud y con el deseo de estar siempre a su altura. Me espera ahora también una parte importante de mi formación y que afronto con ganas y con la intención de avanzar más en mi preparación. Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo", expresó.

Y para terminar, hizo referencia al segundo disco de Arde Bogotá: "Y, como una cowboy de la A3, echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar". Y con una sonrisa por la referencia y seguramente aliviada al terminar un discurso que le ha costado más que otros, la princesa Leonor se bajó del estrado y recibió los aplausos de los asistentes.