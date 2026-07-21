¿Llevar a tu perro al parque de atracciones? Ahora puedes hacerlo

Hoy por hoy, el número de animales de compañía en España supera los 15 millones. De ellos, el 50% son perros, es decir, unos 7,5 millones. Estos se han convertido en un miembro más de los hogares y, como consecuencia, el mundo petfriendly no deja de crecer para que nuestros amigos perrunos participen de los planes de toda la familia.

Por ejemplo, este martes, día en el que se celebra el Día Mundial del Perro, Parque Warner Madrid ha anunciado la primera edición de su Dog Day, que permitirá que los visitantes entren al parque acompañados de estas mascotas.

Serán los próximos días 12 y 13 de septiembre y, durante todo el fin de semana, el parque adaptará su operativa habitual para garantizar una experiencia cómoda, segura y divertida para las familias y sus mascotas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, los shows se harán sin pirotecnia, para evitar ese estrés a los animales. También habrá un 'pipican', donde los perros puedan jugar, correr y socializar, además de fuentes de agua para ellos y bolsas higiénicas distribuidas por varios puntos del parque.

Por cierto: los visitantes que acudan acompañados de su perro podrán beneficiarse de promociones y descuentos exclusivos diseñados especialmente para ese día. ¿Quién se resiste a hacer una foto a tu perro con Scooby-Doo?