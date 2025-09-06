El método de los 8 minutos: la técnica que crea con su amiga para cuando algún ser querido necesita apoyo

El creador de contenido Piror (@pirortv) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok compartiendo la técnica de los ocho minutos que ha compartido el experto en crecimiento personal, Simon Sinek, para cuando un amigo necesita apoyo.

"A partir de hoy esta será mi nueva forma de pedir ayuda", ha asegurado el creador de contenido en su vídeo, el cual ha superado ya las 678.000 visualizaciones y los 75.000 'me gustas', justo antes de adjuntar el discurso del experto.

"Lloro cada vez que hablo de esto. Una amiga mía me dijo la semana pasada que había tenido una semana malísima. Y le dije: '¿Por qué no me llamaste?'", ha comenzado relatando el especialista, contando una historia personal.

"Y ella me dijo que sí que me lo había dicho, así que saqué mi móvil, reviso la conversación y buscando su mensaje encontré uno que decía: 'Ey, ¿qué estás haciendo?'", ha proseguido relatando Sinek.

"Y le dije que si se refería a ese mensaje, era un mensaje normal como cualquier otro. '¿Cómo sé que eso significa que necesitas ayuda?'", ha comentado el coach, recordando su confusión.

"Ella había leído un artículo que decía que los humanos necesitan son ocho minutos de tiempo con otro amigo para no sentirte solo en un momento de estrés, en un momento de necesidad", ha explicado el experto.

"Así que ella se inventó unas palabras clave para la próxima vez que alguno realmente necesitase al otro. Nuestra clave sería: '¿Tienes ocho minutos?'", ha expuesto el especialista en crecimiento personal.

"Cualquiera puede ausentarse de una reunión durante ocho minutos. No resolverás los problemas de tu amigo, pero solo se necesitan ocho minutos para que sienta que no está lidiando con sus problemas solo. Y este es el poder de la amistad", ha concluido Sinek.

"Mi mejor amiga y yo tenemos un emoji especial para cuando nos necesitamos urgentemente pero es difícil decirlo. La amo por eso"; "Un día le envié un WhatsApp a un amigo que nunca responde los mensajes, si no 2-3 días después, y le dije: ¿tienes 8 minutos para hablar conmigo? Y me llamó directamente. Está es la frase clave", han comentado algunos usuarios.