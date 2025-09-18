El minuto de Ramoncín que se ha convertido en lo más compartido de las últimas horas

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No se puede decir más claro.

El cantante Ramoncín.Getty Images

El cantante Ramoncín ha expresado en Más Vale Tarde, de La Sexta, una de las opiniones más compartidas de las últimas horas sobre el genocidio en Gaza.

"Estoy en contra del pero. 'Hay un genocidio, pero ocurre esto en otro lado'. No. Hay que decir: 'Hay un genocidio y además'. Cambiamos el 'pero' por el 'y' y las cosas irán mucho mejor mejor. Es un exterminio, es una atrocidad, son crimines insoportables, son crímenes contra la humanidad, de lesa gravedad", ha asegurado el artista.

"Démelo como lo llame, cualquiera que no tenga claro que lo que está ocurriendo ahí es intolerable es una mala persona. Sea del pensamiento que sea, crea en lo que crea, el que es capaz de ver una imagen de esos críos que hemos visto, cómo gente que va a coger comida y los tirotean y no le hace rechazar profundísimamente a los sionistas...", ha expresado Ramoncín.

El cantante ha rechazado además a quienes utilizan la palabra antisemita": "El mayor antisemita que hay ahora mismo sobre la tierra se llama Netanyahu, porque lleva asesinados a 60.000 semitas que son los propios palestinos y una gran arte del pueblo árabe, entonces es una cuestión contra los sionistas. Los sionistas están cometiendo una atrocidad contra el pueblo palestino, contra otro semitas con ellos". 

En las reacciones a ese vídeo, un usuario señala: "Totalmente de acuerdo con Ramoncín, viva Palestina y las buenas personas que la apoyan". "La España que España necesita es gente como Ramoncín", señala otro.

Mientras, el Papa León XIV ha afirmado en su primera entrevista que "la palabra genocidio se está usando cada vez más" para referirse a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza pero aclara que "oficialmente, la Santa Sede no cree" que pueda "hacer ninguna declaración al respecto en este momento".

Se trata de unos comentarios que realizó el pasado 10 de julio de 2025 a lo largo de la conversación que mantuvo con la periodista Elise Ann Allen, de 'Crux', que se publica íntegramente en Perú este jueves 18 de septiembre bajo el título 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' (Penguin Random House). En España, este libro-entrevista verá la luz el próximo 23 de octubre.

