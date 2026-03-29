Sánchez reivindica ante su militancia el 'No a la guerra': "Hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país"

Defiende y reivindica el 'No a la guerra' ante su militancia. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo en una carta a los militantes del PSOE el lema ante la guerra en Irán y ha hablado de que "a veces las decisiones de unos pocos cambian la vida de millones".

"El pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Y el régimen de los ayatolás respondió atacando a países de su entorno en una espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región, y al planeta en su conjunto", ha señalado.

El líder del Ejecutivo ha hablado del mes "de guerra abierta en Oriente Medio", con "más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, cadenas de suministro rotas, el precio del petróleo y el gas disparados y una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte".

"Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: NO A LA GUERRA", ha reiterado.

"La memoria, la dignidad y el compromiso de un país"

Sánchez ha justificado que esas cuatro palabras encierran "todo". "La memoria, la dignidad y el compromiso de un país. Hoy quiero compartirlas con vosotros y vosotras porque tengo claro que nacen de una conciencia colectiva que aprendí hace ya 23 años", ha defendido.

"Aprendí lo que ocurre cuando un Gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera. Cuando se desprecia la verdad y se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia", ha recordado.

Sánchez ha recordado que él estuvo "allí" gritando 'No a la guerra'. "En aquellas calles forjamos algo que nos acompaña hasta hoy: la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia", ha expuesto.

"Cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia. Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya", ha reclamado.

"Estamos aquí para esto. Para defender la paz"

En su carta a la militancia, Sánchez ha justificado que España puede decir algo que no todos pueden decir: "que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios".

"Hoy hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país. Y ese orgullo también es vuestro. Porque cuando España dice “no a la guerra”, no habla solo un Gobierno. Habla una sociedad. Habla una historia. Habláis vosotros", ha razonado.

"Hay momentos en los que uno recuerda por qué está en política. Este es uno de ellos. Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa", ha reiterado.

El presidente del Gobierno ha defendido en el escrito que "si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia". "Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden. Más en momentos como éste, en el que no sólo somos una referencia para muchos progresistas de todo el mundo, sino para todos aquellos que creen en la paz, la justicia, la humanidad y el más mínimo sentido común", ha sentenciado.