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El cartel que aparece en un restaurante de Turquía sobre Pedro Sánchez tras su choque con Trump dice mucho de cómo le ven allí
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El cartel que aparece en un restaurante de Turquía sobre Pedro Sánchez tras su choque con Trump dice mucho de cómo le ven allí

Sigue siendo tendencia en el país.

Juan De Codina
Juan De Codina
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, riéndose.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, riéndose.Getty Images

Pedro Sánchez sigue siendo tendencia en Turquía. Todo empezó con su choque con Trump tras el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel a Irán, generando un enorme conflicto en Oriente Medio cuyas consecuencias han llegado al resto de los países, por ejemplo, en forma de la subida del precio del gas.

Tras el veto a EEUU de usar las bases de Morón y Rota, Trump amenazó con "cortar todo trato" con España y generó toda una ola de reacciones de los españoles, a quienes calificó como "fantásticos", pero no así a sus dirigentes, que describió como "terribles". Desde entonces, los usuarios turcos de las redes sociales iniciaron todo un movimiento a favor de Sánchez.

Todo empezó con la petición del periodista turco Özgur Hasan Altuncu a sus compatriotas para "demostrar" su apoyo a España y a su "ejemplar líder": "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras". Por si fuera poco, también pidió que recomendaran comprar SEAT y Cupra y remató con una frase inapelable: "Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

El cartel sobre Sánchez en Turquía

El usuario de Reddit @sensitive-Wing9282 iba paseando por Turquía cuando le llamó la atención lo que un restaurante tenía colgado en los cristales de la entrada. Lo más llamativo fue la bandera española, pero justo debajo había un cartel con un clarísimo mensaje en turco sobre Pedro Sánchez.

"Solo un restaurante en Turquía", comentaba el usuario. El cartel rezaba el siguiente mensaje: "Felicitamos sinceramente a PEDRO SÁNCHEZ por su postura firme contra la masacre de los estadounidenses". Justo debajo, toda una declaración de intenciones: "España - Turquía. HERMANDAD".

El cartel ha recibido más de 80 reacciones de todo tipo, sobre todo de muchos españoles y turcos utilizando emojis y palabras para ratificar la "hermandad" entre ambos. "Qué tipazos son los turcos", ha respondido el usuario @fritofrito77.

Por otro lado, el usuario @Oikosistema ha afirmado que, a pesar de no ser votante del PSOE y tampoco afín a Sánchez, le "jode" tener que defenderlo ante la "panda de fachosos que hay por ahí": "Esta vez admito, sin miedo ni vergüenza, que lo apoyo en las decisiones que tomó las últimas semanas en cuanto a política exterior, y eso que no hizo más que seguir el sentido común y la narrativa internacional. Será un perro, pero es nuestro perro".

Just a restaurant in Türkiye
by u/Sensitive-Wing9289 in spain
Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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