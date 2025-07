Encontronazo en directo entre Javier Ruiz y Alfonso Serrano a cuenta de Noelia Núñez: ​"Venga, póngase cómodo"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha estado en Mañaneros, el programa de Javier Ruiz en TVE, donde han tenido una más que tensa discusión a cuenta de la dimisión de Noelia Núñez por falsificar su curriculum.

Ha defendido Serrano que lo de Núñez es "un error fruto de la bisoñez" reconocido por la propia ya exdiputada: "Ha tomado una decisión que la honra y que respeto. Demuestra la categoría humana y política que ante un error toma una decisión consecuente con la magnitud de ese error".

Para Ruiz, la palabra correcta para definir esto es "fraude" y Serrano ha pasado a hablar de la tesis de Pedro Sánchez y de Óscar Puente: "Hay que ser transparente y en política debe ser una obligación. Los políticos estamos sometidos a un ejercicio de striptease permanente que tenemos que hacer varias veces a lo largo de la legislatura".

"Ha habido un error reconocido, ha habido una cacería infame y hasta con cierto tufo de machismo por las cualidades físicas de Noelia Núñez por parte de algunos medios de izquierdas", ha afirmado Serrano, que ha pedido que ahora todos los que han dado lecciones "fueran consecuentes".

Ha pedido también a los medios, "ahora que ha dimitido Noelia", que pongan el foco en el presidente del Gobierno y su tesis. El periodista le ha repreguntado por los casos de su partido: Moreno Bonilla que "ha dicho tres cosas distintas de su titulación" o Mazón, que sigue diciendo que es abogado "cuando no lo son".

El listón del PP

Ha señalado Serrano que el PP no ha subido el listón para pedir dimisiones, sino que ha sido el PSOE, el Gobierno y los medios "que legítimamente han creído que es así". "Es cierto que hay países en nuestro entorno en los que hay ministros que por casos similares han dejado de ser ministros", ha añadido.

El número 2 de Ayuso ha mencionado que la mujer de Sánchez, su hermano y el Fiscal General están imputados "y siguen en sus puestos": "Ha sido el PSOE el que ha puesto ese nivel. Cada uno tiene derecho a presentar los debates como estime oportuno y la pregunta, no estoy aquí para decirte lo que me tienes que preguntar ni mucho menos. Lo entiendo que me digas, ¿qué tiene que hacer el PP? la cuestión es: ¿qué va a hacer ahora el PSOE?".

"Voy a preguntar todo eso", le ha dicho el periodista. "Esto no es una cosa que haya hecho el PP, es una decisión personal de una mujer consecuente", ha señalado Serrano. "Lo que estoy ahora es con un montón de tiempo libre qué va a hacer el PSOE y, sobre todo, todos estos medios que lleváis días focalizando el tema en Noelia Núñez estoy convencido que ahora va a haber especiales sobre qué va a hacer el presidente, qué debería hacer Óscar Puente", ha proseguido.

"Venga, póngase cómodo señor Serrano. Nosotros cubrimos las noticias. Entiendo que hay otras teles que las tapan y ayer muchas de ellas no contaron nada de todo esto y usted me está reprochando que cubrimos una noticia que el PP considera tan gorda para que le admita el cese a su vicesecretaria", le ha espetado.

También le ha dicho que para no querer dictarle lo que tiene que decir: "Váyase al sofá que vamos a hablar de los otros". "Encantado. Me encanta que hagáis este programa, son otros los que no quieren que existan otro tipo de programas. Encantado de que se existan los mañaneros", ha zanjado Serrano.