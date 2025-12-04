El parecido razonable de este participante de ‘First Dates’ es tan bueno que no hace falta decir mucho más

Las redes sociales en España viven de dos grandes temas: la política y First Dates. Si juntas ambas cosas en un mismo tuit, el algoritmo se pone de rodillas. Esta vez, la chispa la ha encendido un parecido razonable de esos que no necesitan mucha explicación… de hecho, la foto habla por sí sola y la imaginación de todo el personal ha hecho el resto.

La historia nace de un tuit en el que se mezclan sátira política de la buena con uno de los realities más queridos por la fauna de X: First Dates. El cóctel funciona porque apela a una obsesión muy española: ver políticos hasta en la sopa. Si encima el “parecido” entra por la puerta del restaurante de Cuatro con camisa negra, pelo canoso y gesto serio… entonces el meme ya lo tienes medio hecho.

El protagonista, un señor elegante, de los que podrían animarte a invertir en letras del Tesoro mientras te pide un vino, aparece sentado en el decorado habitual del programa. Camisa negra, cadena al cuello, pose tranquila. Lo justo para que más de uno lo viera y pensara: “A ver, ¿este señor no es Alberto Núñez Feijóo en su etapa ‘me voy a relajar un poquito’?”.

Pero el tuit no es solo la imagen. De hecho el texto que lo acompaña afina todavía más el tiro y lo lleva directo al terreno político, sugiriendo que el líder del Partido Popular podría estar buscando en First Dates lo que no encuentra en el Congreso: “socios” suficientes para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido ahí, cuando el público se ha entregado por completo a la broma. Porque España será muchas cosas, pero dejar pasar un chiste sobre la aritmética parlamentaria no es una de ellas.

Es aquí cuando entran las joyas de las respuestas. Una de ellas dispara con retranca fina y tira de contexto reciente, con el famoso lapsus de Feijóo en el Congreso, cuando quiso mencionar una serie y terminó pronunciando un desconcertante “Anotop at…” ante la mirada atónita del hemiciclo. Un error que pasó de anécdota a gasolina pura para memes.

Pero el hilo no se quedó solo en Feijóo. La segunda respuesta al tuit original ha elevado el nivel de la sátira introduciendo a otro protagonista de la política española: Puigdemont. El usuario tiró de plantilla clásica de First Dates y colocó su foto en el fondo del programa, con corazón incluido, acompañada de una presentación impecable: "CARLES, 54 años. Independiente pero no mucho".

Al final, todo funciona porque el meme juega en dos pistas: la del parecido razonable del señor de First Dates y la del momento político reciente, donde un lapsus de dos sílabas y un socio parlamentario con epicentro en Waterloo terminan compartiendo mesa en el restaurante de Sobera. El combo es infalible: Feijóo en “modo citas”, Puigdemont en “modo perfil” y un señor que no tiene culpa de nada, pero que ya forma parte del salseo.