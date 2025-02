El periodista Antonio Pelayo cuenta una anécdota con el Papa Francisco en Japón que terminó con un regalo anual

El corresponsal en el Vaticano, Antonio Pelayo, ha revelado en el programa Ecclesia COPE, de la Cadena COPE, una anécdota con el Papa que terminó con el periodista haciéndole el mismo regalo año tras año, despertando la carcajada del propio entrevistador.

Fue en un viaje a Japón. Se dirigió al Papa y le hizo un comentario sobre que casi no pudo ir al viaje. Le preguntó por qué y su respuesta fue el inicio de la anécdota: "Hasta hace dos o tres días he tenido dolores de lumbago".

La respuesta del pontífice fue una maravilla, el primer tramo que despertó la risa del entrevistador y de los usuarios en los comentarios: "Eso no es nada, hombre, eso se quita con coñac. O si no, con cazalla. No, no, mejor con coñac de Cardenal Mendoza".

Esa reacción le hizo recordar a Pelayo una anécdota con el cardenal Ratzinger que presenció durante una comida: "El cardenal Javier le dijo: Eminencia, si quiere podemos acabar con un coñac español. Y dijo: no, no, por favor, ya hemos bebido suficiente. Y este le dijo: mire, Eminencia, que es un coñac que se llama Cardenal Mendoza".

"Ah, dijo Ratzinger, pues sí lo voy a tomar porque será el único cardenal que no me haga daño", respondió el cardenal. Tras contárselo al Papa, este se rio muchísimo y fue a partir de ahí cuando todos los años, por las fiestas de Navidad, le manda una botella de coñac Cardenal Mendoza.