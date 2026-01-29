Salen a la luz correos que advertían al Gobierno de Ayuso de que la medicalización de residencias fallaba

Nuevas revelaciones en cuanto a la gestión de la pandemia en Madrid, por parte del Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso. El País ha tenido acceso a correos internos entre un ex alto cargo de aquel Ejecutivo de coalición -de PP y Ciudadanos- en 2020 y varios consejeros, entre ellos el que se encargaba en ese momento de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En dichas misivas, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur advertía de que el plan anunciado por Escudero de medicalizar las residencias de mayores estaba fallando.

"No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables", alertó en una de esas comunicaciones, en la que también dejaba claro que "vamos a tener que sacar más casos de los previstos de las residencias, mi idea firme es que debemos trasladar a aquellos que podamos salvar y a los que no, ayudarles a morir dignamente".

Dicho correo interno data del viernes 20 de marzo, ocho días más tarde de que el consejero de Sanidad de Madrid expusiese el plan de medicalización de las residencias de mayores el jueves 12 de marzo de 2020. La destinataria principal de la misiva era Begoña Cortés, entonces alto cargo de Política Sociales, pero se puso en copia a cinco responsables más, el mencionado consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, pero también al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, este último de Ciudadanos.

"La situación se agrava a una velocidad propia de tiempos de GUERRA": de qué se advirtió en los correos

Cabe destacar que en los correos internos desvelados por El País, seis años más tarde de aquel funesto episodio que simbolizó la crisis sanitaria de la covid-19, se advertía de varias cuestiones que han acabado siendo clave en las reclamaciones de los familiares de fallecidos en residencias de mayores madrileñas. En primer lugar, que el plan fallaba y todo se aceleraba hasta tal punto que se preveía un "fin de semana espantoso".

"Seguiremos ayudando en lo que podamos, y en 2 horas tendréis nuevo protocolo de funcionamiento para intentar salvar un fin de semana que preveo espantoso", especificaba Mur, subrayando que "pero si no avanzáis en la contratación de médicos, no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada que tenemos (de material ya ni hablo)".

Además de evidenciar que no estaban preparados adecuadamente para ese plan de medicalización, puso el acento en la importancia de derivar los peores casos a hospitales: "Por ello, como la situación se agrava a una velocidad propia de tiempos de GUERRA [el redactado es en mayúsculas], tras hablar con jefes de urgencias, de geriatría y SUMMA 112 modificaremos ahora los criterios de traslado con un objetivo claro". Y, a renglón seguido, exponía la antes citada necesidad de "sacar más casos de los previstos" de las residencias.

Las propuestas de Mur para paliar la crisis

A mayores, en ese correo también se exponían varias propuestas para paliar la compleja situación en las residencias. De cara a ese fin de semana, "flexibilizar criterios de traslado e intensificar apoyo de geriatría referente de hospitales (algunos harán visita física a las residencias)", pero también que "todos los residentes que sean negativos y cuyos familiares deseen llevárselos a casa, a casa". A mayores, Carlos Mur también esgrimió que él "trasladaría DIRECTAMENTE [también en mayúsculas] de residencias a hospitales de apoyo", pero "si el estado del paciente lo permite, evitando el paso por la urgencia del hospital de referencia".

A medio plazo, Mur también defendió que "cuando la Consejería de Políticas Sociales vaya dotando de médico/enfermera a sus residencias (plantilla diezmada por aislamientos), podremos comenzar con el proyecto concebido como residencias medicalizadas".