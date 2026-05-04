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El piso de 12 metros cuadrados en Malasaña que deja a la gente sin palabras por su precio
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El piso de 12 metros cuadrados en Malasaña que deja a la gente sin palabras por su precio

El vídeo de un diminuto estudio en pleno centro de Madrid se hace viral por su distribución imposible… y por los más de 100.000 euros que cuesta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un hombre en un balcón de un piso de Madrid
Un hombre en un balcón de un piso de Madrid@jjfarquitectos

Un piso de apenas 12 metros cuadrados en Malasaña, uno de los barrios más cotizados de Madrid, se ha convertido en viral gracias a un vídeo de TikTok que no ha dejado indiferente a nadie. El motivo no es solo su tamaño extremo, sino también su precio: 105.000 euros por un bajo interior sin ascensor.

La cuenta @le_petit_patito muestra el inmueble con tono irónico, recorriendo cada rincón de un espacio donde todo está comprimido al máximo. Y cuando se dice todo, es literal.

Cocina, salón… y baño en el mismo espacio

Nada más entrar, el vídeo enseña una cocina "completamente equipada", con microondas y nevera integrados, aunque con un detalle que no pasa desapercibido: no hay salida de humos.

El espacio continúa con un salón que el propio vídeo define como "multiposición". Puede ser zona de charla… o convertirse en comedor romántico, aunque con ciertas dificultades para el acompañante, que apenas tiene sitio para sentarse.

El baño, directamente integrado en el mismo espacio, es otro de los puntos más comentados. El váter está debajo de la zona de tocador, obligando a posturas poco convencionales: "o de rodillas o como los malotes del instituto", bromea el vídeo.

Dormir, solo para valientes

La zona de descanso es, probablemente, lo más impactante. Se accede mediante una escalera a un altillo donde apenas hay unos 40 centímetros entre la cama y el techo.

El resultado: un espacio donde solo se puede estar tumbado. Literalmente. "Sin hacer mucha fiesta", ironiza el narrador.

Diseño extremo… o falta de espacio

El vídeo también muestra detalles que intentan dar sensación de diseño: espejos, estanterías, iluminación cuidada o incluso una mesa plegable. Todo pensado para aprovechar hasta el último centímetro.

Pero lo que para algunos puede ser ingenio, para otros es directamente una muestra del problema de vivienda en grandes ciudades como Madrid.

Viral por lo que cuesta… y por lo que ofrece

El contraste entre el precio y las condiciones del piso ha hecho que el vídeo acumule miles de visualizaciones y comentarios.

Porque más allá del tono humorístico, hay una pregunta que sobrevuela todo el contenido: ¿hasta qué punto se está normalizando pagar más de 100.000 euros por vivir en 12 metros cuadrados?

Un ejemplo más de un mercado inmobiliario que, para muchos, ya ha cruzado cualquier límite razonable.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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