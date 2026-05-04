El piso de 12 metros cuadrados en Malasaña que deja a la gente sin palabras por su precio

Un hombre en un balcón de un piso de Madrid

Un piso de apenas 12 metros cuadrados en Malasaña, uno de los barrios más cotizados de Madrid, se ha convertido en viral gracias a un vídeo de TikTok que no ha dejado indiferente a nadie. El motivo no es solo su tamaño extremo, sino también su precio: 105.000 euros por un bajo interior sin ascensor.

La cuenta @le_petit_patito muestra el inmueble con tono irónico, recorriendo cada rincón de un espacio donde todo está comprimido al máximo. Y cuando se dice todo, es literal.

Cocina, salón… y baño en el mismo espacio

Nada más entrar, el vídeo enseña una cocina "completamente equipada", con microondas y nevera integrados, aunque con un detalle que no pasa desapercibido: no hay salida de humos.

El espacio continúa con un salón que el propio vídeo define como "multiposición". Puede ser zona de charla… o convertirse en comedor romántico, aunque con ciertas dificultades para el acompañante, que apenas tiene sitio para sentarse.

El baño, directamente integrado en el mismo espacio, es otro de los puntos más comentados. El váter está debajo de la zona de tocador, obligando a posturas poco convencionales: "o de rodillas o como los malotes del instituto", bromea el vídeo.

Dormir, solo para valientes

La zona de descanso es, probablemente, lo más impactante. Se accede mediante una escalera a un altillo donde apenas hay unos 40 centímetros entre la cama y el techo.

El resultado: un espacio donde solo se puede estar tumbado. Literalmente. "Sin hacer mucha fiesta", ironiza el narrador.

Diseño extremo… o falta de espacio

El vídeo también muestra detalles que intentan dar sensación de diseño: espejos, estanterías, iluminación cuidada o incluso una mesa plegable. Todo pensado para aprovechar hasta el último centímetro.

Pero lo que para algunos puede ser ingenio, para otros es directamente una muestra del problema de vivienda en grandes ciudades como Madrid.

Viral por lo que cuesta… y por lo que ofrece

El contraste entre el precio y las condiciones del piso ha hecho que el vídeo acumule miles de visualizaciones y comentarios.

Porque más allá del tono humorístico, hay una pregunta que sobrevuela todo el contenido: ¿hasta qué punto se está normalizando pagar más de 100.000 euros por vivir en 12 metros cuadrados?

Un ejemplo más de un mercado inmobiliario que, para muchos, ya ha cruzado cualquier límite razonable.