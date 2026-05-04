Más de 1.000 comentarios después de que un camarero enseñe cómo le han pagado una cuenta de 67 euros

"La hostelería cada día me sorprende más". Ha sido la declaración que ha hecho Sonia Ramírez, una joven española que trabaja como camarera y que refleja el sentir de cada vez más profesionales del sector. Lo que ocurre tanto detrás como delante de la barra da para una y mil historias, pero esta ha arrasado especialmente y ha generado más de 1.000 comentarios.

Unos clientes entraron en un bar y terminaron debiendo una cuenta de 67,40 euros. A la hora de pagar, lo difícil fue que Sonia no se sorprendiera al ver que lo habían abonado todo en monedas de uno y dos euros. Solo publicó en su perfil de TikTok (@soniarmrz) una imagen, que dijo más que mil palabras.

Las reacciones surgieron al instante: miles de usuarios dejaron clara su opinión sobre si estaba bien o no tener ese tipo de gestos. Por un lado, los hay que, al tratarse solo de monedas de uno y dos euros, lo ven "beneficioso", ya que de esa forma "tendrían cambio": "Pero si os viene bien, ¿no? Yo cuando pago y llevo chatarra, pregunto si prefieren billete o monedillas y prefieren monedas siempre".

El usuario Miguel NG prefiere este sistema: "Prefiero esto a cuando me pagan a las seis de la mañana un café de 1,50 con un billete de 50". Por su parte, el usuario Blauekarte ha querido explicar uno de los motivos por los que quizá habrían pagado solo en monedas: "Pagan así porque antes guardabas monedas e ibas al banco y te las cambiaban".

"Ahora te cobran por cambiarlas. Yo guardo monedas de uno y dos euros y cuando tengo muchas voy a diferentes comercios de mi barrio y les cambio lo que ellos me dicen que pueden", ha añadido.

Marie, otra camarera, ha contado una experiencia parecida, pero incluso más exagerada: "Me han llegado a pagar una cuenta de más de 100 euros con monedas de dos".

¿Hay límite de monedas para pagos?

El Banco de España informa en su página web de si existe un límite o no sobre la cantidad de monedas que se pueden utilizar en los pagos. SÍ existe un máximo: "Los establecimientos no están obligados a aceptar más de 50 monedas en un pago, salvo que se trate de una 'caja pública', es decir, una ventanilla que dependa de un ente u órgano del sector público".

Además, achacan que este límite de monedas es "la norma" que se aplica muchas veces en las operativas diarias de los bancos, ya que un recuento de grandes sumas podría "retrasar la atención al resto de sus clientes".

Los profesionales del comercio y la hostelería reciben durante el día a día grandes cantidades de monedas y por ello necesitan "servicios especiales de caja": "Las entidades se comprometen a aceptar, recontar, empaquetar y transformar la entrega periódica de moneda para su ingreso en cuenta, así como la remisión y entrega de reintegros en efectivo en moneda".