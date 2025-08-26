El potente grafiti visto en Barcelona y que describe a la perfección la realidad de muchas ciudades 

La polémica con los alojamientos turísticos ilegales sigue presente día a día, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca o Valencia donde cada vez aparecen más en comparación con los alquileres locales.

La escalada de este tipo de viviendas ha provocado que el precio de los alquileres se haya multiplicado apartando a las personas autóctonas del centro de sus propias ciudades. Por ello, las protestas cada vez son mayores y se pueden ver tanto a nivel de manifestaciones, protestas digitales o reivindicaciones artísticas.

Una de las fórmulas más llamativas son la de las pinturas o grafitis urbanos en las que se hacen estas quejas. En las últimas horas se ha visto el potente lema que han pintado en inglés en una pared de una casa de Barcelona: "Tu AirBnB era mi casa".

Concretamente ha sido la cuenta Radical Graffiti (@GraffitiRadical) la que ha compartido la imagen en su perfil de X, antiguo Twitter, y se ha hecho viral con más de 400.000 reproducciones y 33.000 me gusta.