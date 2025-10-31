El PP compara directamente a Óscar Puente con un primate: la respuesta del ministro va con la fecha más dolorosa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido en su cuenta de X al Partido Popular después de que la formación que preside Alberto Núñez Feijóo lo comparara con un chimpancé.

Todo comenzó con las gafas para ver de cerca que lució el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo, celebrada este jueves en el Senado. Ese sencillo completo llamó mucho la atención y fue de lo más comentado.

Puente quiso dejar una primera reacción desde su perfil de la red social de X y escribió lo siguiente: "A la izquierda 300 mauros (dicen) invertidos divinamente. Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes. A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética".

Ese izquierda y derecha se refería por un lado, la izquierda, a Pedro Sánchez y por el otro, la derecha, a Alberto Núñez Feijóo.

Horas más tarde el PP decidió contestar y comparar al ministro con un chimpancé: "Puesto que Óscar Puente se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo. En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate. Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España".

La respuesta final de Puente

Como se podía esperar, el tuit del PP ha logrado una repercusión muy grande y ha sido criticado por muchas personas que pedían sentido de estado y que esa publicación no es digna de la formación política líder de la oposición.

Puente no se ha callado y ha contestado al PP citando el mensaje y recordando la respuesta que dio a Feijóo en su sesión de investidura, celebrada en septiembre del 2023, en la que señaló, como le pasó a él en Valladolid, que quien gobierna no es quien gana las elecciones y sí quien consigue la mayoría que le sustente.

"Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no da la talla. Seguid así, que tenéis años en la oposición para parar un tren", ha sentenciado.