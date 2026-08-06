La influencer Elena Gortari muestra la cara menos idílica de Santorini en agosto

Santorini sigue siendo uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. Sus casas blancas, las cúpulas azules de Oia y las espectaculares puestas de sol llenan cada verano Instagram, TikTok y las listas de viajes soñados de millones de personas. Sin embargo, la otra cara de ese éxito turístico no siempre aparece en las fotografías.

La influencer Elena Gortari ha querido mostrar precisamente esa realidad en un vídeo publicado en TikTok que se ha hecho viral. Durante su visita a la isla griega en pleno mes de agosto, la creadora de contenido se encontró con una escena que, según reconoce, la dejó completamente en shock: decenas y decenas de turistas haciendo cola durante más de una hora simplemente para conseguir la fotografía más famosa de Santorini.

"Una hora y media esperando para conseguir la foto. Cariños, esto parece un capítulo de Black Mirror, pero es real. Estamos en Santorini y vais a flipar. Estoy en shock", comienza diciendo mientras enseña la multitud concentrada en uno de los miradores más conocidos de Oia.

Una hora de espera por una fotografía

En las imágenes puede verse una larga fila de visitantes aguardando pacientemente su turno para posar con las icónicas cúpulas azules de fondo, una de las estampas más reconocibles de Grecia.

La influencer no puede ocultar su sorpresa. "Es que no me lo puedo estar creyendo. Qué barbaridad. Efectivamente, esta es la cola para las vistas. Hay gente esperando durante una hora para hacerse la foto de las cúpulas en Santorini", explica mientras recorre la fila con la cámara.

Incluso ironiza con la preparación de algunas personas antes de posar delante del paisaje. "Tú sabes lo fácil que es coger el chupete y ponértelo aquí... tienes que tener la botella de agua en la mano así...", comenta entre risas mientras observa cómo algunos turistas preparan cuidadosamente cada detalle antes de inmortalizar el momento.

"No merece la pena"

Lo que más sorprende a Elena Gortari es que ella misma ya había pasado por ese lugar años atrás. De hecho, recuerda que hace dos años también se fotografió allí junto a su pareja, aunque ahora reconoce que no entiende el fenómeno. "No es tan buena la foto. Esa foto me la hice yo con Juan hace dos años y no es tan buena la foto", asegura.

A medida que sigue grabando, insiste en que la situación le parece exagerada y lanza una recomendación clara para quienes estén pensando en viajar a la isla durante el verano.

"No hagáis esto, de verdad. No lo hagáis en casa. No merece la pena. Vamos a intentar buscar otro spot y os lo damos", afirma, convencida de que existen rincones menos conocidos donde disfrutar de Santorini sin pasar más de una hora esperando por una fotografía.

El vídeo termina con una reflexión que resume su experiencia: "Es que no me puedo estar creyendo... No sabéis la peña. Todo el mundo: 'venir a Santorini en verano, Santorini en verano...'. O Santorini en agosto".

Su publicación vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes debates del turismo actual: hasta qué punto algunos de los destinos más populares del mundo han terminado convirtiendo determinados miradores o enclaves icónicos en escenarios donde, en ocasiones, la búsqueda de la foto perfecta acaba imponiéndose a la propia experiencia del viaje.