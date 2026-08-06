Cristian, agricultor a 1.300 metros en la sierra de Madrid, rechazó 700.000 euros por su hectárea: "El verdadero valor de la finca no está solo en el dinero"

En plena crisis del campo y con el precio del suelo rural al alza en muchas zonas de España, cada vez son más las explotaciones agrícolas que despiertan el interés de inversores y empresarios. Sin embargo, no todos los propietarios están dispuestos a vender, incluso cuando las ofertas alcanzan cifras difíciles de rechazar.

Es el caso de Cristian, un agricultor que cultiva una finca situada a unos 1.300 metros de altitud en la sierra de Madrid y que abastece con sus productos a restaurantes, entre ellos varios con estrella Michelin. Su historia ha sido recogida por el creador de contenido Goly (@GolyenYoutube), quien ha pasado una jornada con Cristian para conocer cómo es vivir de la agricultura en la actualidad.

Durante la conversación, Cristian revela que llegó a rechazar una oferta de 700.000 euros por su finca, una decisión que resume con una frase que refleja su forma de entender el campo: "El verdadero valor de la finca no está solo en el dinero".

De una hectárea de 38.000 euros a una explotación de referencia

La historia de la finca comenzó con una inversión muy distinta a la que hoy despierta el interés de posibles compradores. Preguntado por el precio del terreno, Cristian explica que la hectárea costó "unos 38.000 euros".

Pero adquirir la parcela fue solo el principio. El agricultor ha explicado que convertir la hectárea en una explotación productiva le ha exigido (y todavía le exige) una inversión mucho mayor.

"Solo la valla fueron 18.000 euros; preparar una pérgola para la venta 20.000; dinero en plantas... pues a lo mejor nos hemos gastado este año ya 4.000 o 5.000 euros entre plantas y semillas. Aquí cada movimiento es un dineral", relata. Sin embargo, ese esfuerzo y su pasión por el campo han dado sus frutos. Tanto que, según cuenta, un conocido llegó a ofrecerle 700.000 euros para comprar la finca y destinarla a la organización de eventos. Pero su respuesta a esta oferta fue tajante: "Le he dicho que no. Y son 700.000 euros eh, que eso es una jubilación".

El campo que acaba en las mesas de los estrella Michelin

Lejos de pensar en vender, Cristian continúa centrado en sacar adelante una producción que encuentra salida en diferentes canales. Una parte se comercializa directamente en la propia finca, mientras que otra termina en algunos de los mejores restaurantes del país.

"Trabajamos con diferentes cocineros a los que servimos todas las semanas las verduras que tenemos y también verduras de otros compañeros de la Comunidad de Madrid y de la Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid", explica el agricultor.

Para él, esa relación con la alta cocina supone un reconocimiento al trabajo diario. "Cuando sirves a tantos estrella Michelin es porque esos mismos cocineros que han tenido un reconocimiento por parte de la crítica y del público también están premiando tu trabajo", afirma.

"Si no te gusta, estás jodido"

Pese al prestigio que supone trabajar con restaurantes de primer nivel, Cristian no idealiza la profesión. Recuerda que la agricultura sigue siendo un oficio exigente y muy físico.

"Te tiene que gustar estar al aire libre y estar con las plantas. Si no, estás jodido, porque es un trabajo muy físico", resume el agricultor con total sinceridad.

Una reflexión que explica por qué, para él, el valor de la finca no puede medirse únicamente en euros. Detrás de cada cultivo hay años de inversión, esfuerzo y dedicación, un patrimonio que considera imposible de sustituir con un cheque, por elevado que sea.