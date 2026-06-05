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El vídeo de Trump que dispara las especulaciones: muchos creen que volvió a quedarse dormido en pleno Despacho Oval
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El vídeo de Trump que dispara las especulaciones: muchos creen que volvió a quedarse dormido en pleno Despacho Oval

Las imágenes se han viralizado en cuestión de horas y vuelven a poner el foco sobre el estado físico del presidente estadounidense, que ya protagonizó escenas similares en las últimas semanas

Israel Molina Gómez
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida el 1 de mayo de 2026, en Washington, D.C.Anadolu via Getty Images

Donald Trump vuelve a ser tendencia. Y esta vez no por una de sus declaraciones, por una decisión política o por un nuevo episodio de tensión internacional. Lo que está recorriendo las redes sociales es un vídeo grabado en el Despacho Oval en el que el presidente de Estados Unidos parece quedarse dormido durante un acto oficial.

Las imágenes, difundidas por varios medios y compartidas miles de veces en plataformas como X, TikTok e Instagram, muestran a Trump durante el anuncio de un acuerdo con la farmacéutica Regeneron mientras sus ojos comienzan a cerrarse lentamente.

En algunos momentos, incluso parece que los mantiene completamente cerrados durante unos segundos antes de volver a abrirlos.

Un vídeo viral en pocas horas

La escena no tardó en generar una avalancha de comentarios. Miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos del vídeo, acompañados de bromas, memes y preguntas sobre el estado físico del mandatario, que se acerca ya a los 80 años.

Algunos internautas llegaron incluso a comparar la situación con los episodios que durante años protagonizó Joe Biden y que fueron utilizados por los republicanos para cuestionar su capacidad para continuar al frente de la Casa Blanca.

Precisamente Trump fue uno de los dirigentes que más insistió en ese argumento durante la pasada campaña electoral.

No es la primera vez

Lo que ha alimentado aún más el debate es que no se trata de un episodio aislado.

El pasado mes ya circularon otras imágenes en las que Trump parecía quedarse dormido durante una reunión de gabinete mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervenía para explicar la evolución de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel, Irán y Líbano.

Días antes también se hicieron virales otras secuencias similares durante una comparecencia pública. Por eso, para muchos usuarios, el nuevo vídeo no es una simple anécdota, sino un episodio más dentro de una serie de imágenes que se han repetido en los últimos meses.

Las redes reabren el debate

Las escenas han vuelto a provocar especulaciones sobre la salud del presidente. En redes sociales abundan los comentarios de quienes creen que las imágenes muestran signos de cansancio extremo o problemas asociados a la edad.

Sin embargo, por ahora no existe ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido. Además, en ocasiones anteriores el propio Trump ya ha restado importancia a este tipo de vídeos.

Según ha defendido en otras situaciones similares, el hecho de aparecer con los ojos cerrados no significa necesariamente que estuviera dormido, sino simplemente escuchando atentamente lo que ocurría a su alrededor.

Un nuevo foco de polémica

Sea o no un simple momento de cansancio, el vídeo ha logrado lo que suele ocurrir con casi cualquier imagen relacionada con Trump: monopolizar la conversación durante horas.

Y mientras sus seguidores aseguran que se trata de una polémica exagerada, sus críticos consideran que las imágenes reabren inevitablemente el debate sobre la edad y el estado físico de quienes aspiran a dirigir la mayor potencia del mundo.

Por ahora, lo único seguro es que el vídeo sigue acumulando reproducciones y comentarios a gran velocidad. Y que, una vez más, Donald Trump vuelve a estar en el centro de todas las miradas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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