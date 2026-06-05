El vídeo de Trump que dispara las especulaciones: muchos creen que volvió a quedarse dormido en pleno Despacho Oval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida el 1 de mayo de 2026, en Washington, D.C.

Donald Trump vuelve a ser tendencia. Y esta vez no por una de sus declaraciones, por una decisión política o por un nuevo episodio de tensión internacional. Lo que está recorriendo las redes sociales es un vídeo grabado en el Despacho Oval en el que el presidente de Estados Unidos parece quedarse dormido durante un acto oficial.

Las imágenes, difundidas por varios medios y compartidas miles de veces en plataformas como X, TikTok e Instagram, muestran a Trump durante el anuncio de un acuerdo con la farmacéutica Regeneron mientras sus ojos comienzan a cerrarse lentamente.

En algunos momentos, incluso parece que los mantiene completamente cerrados durante unos segundos antes de volver a abrirlos.

Un vídeo viral en pocas horas

La escena no tardó en generar una avalancha de comentarios. Miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos del vídeo, acompañados de bromas, memes y preguntas sobre el estado físico del mandatario, que se acerca ya a los 80 años.

Algunos internautas llegaron incluso a comparar la situación con los episodios que durante años protagonizó Joe Biden y que fueron utilizados por los republicanos para cuestionar su capacidad para continuar al frente de la Casa Blanca.

Precisamente Trump fue uno de los dirigentes que más insistió en ese argumento durante la pasada campaña electoral.

No es la primera vez

Lo que ha alimentado aún más el debate es que no se trata de un episodio aislado.

El pasado mes ya circularon otras imágenes en las que Trump parecía quedarse dormido durante una reunión de gabinete mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervenía para explicar la evolución de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel, Irán y Líbano.

Días antes también se hicieron virales otras secuencias similares durante una comparecencia pública. Por eso, para muchos usuarios, el nuevo vídeo no es una simple anécdota, sino un episodio más dentro de una serie de imágenes que se han repetido en los últimos meses.

Las redes reabren el debate

Las escenas han vuelto a provocar especulaciones sobre la salud del presidente. En redes sociales abundan los comentarios de quienes creen que las imágenes muestran signos de cansancio extremo o problemas asociados a la edad.

Sin embargo, por ahora no existe ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido. Además, en ocasiones anteriores el propio Trump ya ha restado importancia a este tipo de vídeos.

Según ha defendido en otras situaciones similares, el hecho de aparecer con los ojos cerrados no significa necesariamente que estuviera dormido, sino simplemente escuchando atentamente lo que ocurría a su alrededor.

Un nuevo foco de polémica

Sea o no un simple momento de cansancio, el vídeo ha logrado lo que suele ocurrir con casi cualquier imagen relacionada con Trump: monopolizar la conversación durante horas.

Y mientras sus seguidores aseguran que se trata de una polémica exagerada, sus críticos consideran que las imágenes reabren inevitablemente el debate sobre la edad y el estado físico de quienes aspiran a dirigir la mayor potencia del mundo.

Por ahora, lo único seguro es que el vídeo sigue acumulando reproducciones y comentarios a gran velocidad. Y que, una vez más, Donald Trump vuelve a estar en el centro de todas las miradas.