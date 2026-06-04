Lo que ha pasado al sonar el himno de España en el partido contra Irak es de medalla de oro

España tiene puestas sus esperanzas en esta selección de fútbol. Pocas veces ha habido tanta ilusión como la que hay en este Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Muchos sueñan con que traigan la segunda estrella, pero antes de viajar han jugado un partido contra Irak, un amistoso preparatorio para el inicio de la competición internacional.

Este primer ensayo llegaba con numerosas bajas y, además del portero Joan García, Luis de la Fuente ha presentado un once muy cambiado, con el estreno de Jon Martín y Marc Bernal con la selección en las posiciones de defensa y centrocampista, respectivamente.

Antes de que comenzara el partido, incluso breves momentos antes del sorteo de saque, se han escuchado los himnos de ambas selecciones y el de España ha sorprendido a todo el estadio de Riazor cuando han aparecido casi 50 músicos dispuestos a interpretar el himno español.

Espectáculo gaitero en el himno español

"Cerca de 50 gaitas tocan el himno de España desde Riazor para que arranque el último amistoso de la selección española de fútbol antes del Mundial", ha escrito RTVE en la red social X. Ha sido un minuto completo en el que sonaban las gaitas y los aficionados españoles levantaban la bandera, inmortalizando un momento único.

Hasta Juan Carlos Rivero, el narrador, y los respectivos comentaristas han alucinado: "De esta manera tan original han querido en Riazor interpretar el himno nacional español, con una banda de 50 músicos entre gaiteros y percusionistas".

Después de este partido, la querida Roja embarcará hacia América para jugar un último amistoso contra Perú en México. Los futbolistas de apoyo se quedarán en España y ya todo quedará en manos de los elegidos por De la Fuente para saber si regresarán a casa con la segunda estrella.

Los convocados son los siguientes: