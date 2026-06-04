Golpe a Putin antes del 'Davos ruso': drones ucranianos incendian un buque de guerra en el corazón de Rusia

Duro golpe para Putin justo a las puertas de una de las citas más importantes del año para sus relaciones internacionales: el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (denominado coloquialmente como el 'Davos ruso').

En la cumbre anual, que tiene una duración de tres días, el presidente ruso ejerce de anfitrión ante visitantes procedentes de 130 países. A la cita asistirán personas afines a Putin como el excanciller alemán Gerhard Schröder o la comentarista católica conservadora estadounidense Candace Owens.

Uno de los principales objetivos del mandatario ruso en el evento era dar una sensación de normalidad. Sin embargo, Ucrania se ha encargado de recordarle a quienes asistan al Foro Económico Internacional de San Petersburgo que Rusia está librando una guerra.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, en las últimas horas se ha producido un ataque ucraniano con drones contra instalaciones energéticas y militares situadas precisamente en San Petersburgo.

Densa humareda en el comienzo del 'Davos ruso'

Los invitados a la cumbre han llegado a la ceremonia de apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo mientras que la ciudad se encontraba bajo una densa humareda, una imagen nada agradable para Putin.

Y eso no es todo. El país presidido por Volodímir Zelenski también ha atacado con drones la base naval y astillero de Kronstadt, en la región de Leningrado. Allí se encuentra la sede de la flota rusa del Báltico. Con su ofensiva, Ucrania ha logrado incendiar la corbeta rusa de misiles guiados Boikiy.

Respecto a este tipo de acciones ucranianas en territorio ruso, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha expresado, en declaraciones a la agencia AFP, que "Ucrania ha intensificado los ataques contra instalaciones petroleras, ya que el petróleo financia la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, vemos que Putin está perdiendo dinero, hombres e impulso, y por eso está aumentando los ataques contra civiles".