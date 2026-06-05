Trump abre la puerta a una reunión histórica con el líder supremo de Irán si hay acuerdo de paz

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, y Donald Trump, presidente de EEUU, en sendas imágenes de archivo.

Donald Trump ha dejado abierta la posibilidad de protagonizar una de las imágenes más sorprendentes de la política internacional de los últimos años: una reunión cara a cara con el líder supremo de Irán.

El presidente estadounidense aseguró este jueves que estaría dispuesto a encontrarse con el ayatolá Mojtaba Jameneí si las negociaciones entre Washington y Teherán culminan con éxito y permiten cerrar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el pasado mes de febrero.

"Sería un honor conocerlo"

Durante una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval, Trump fue preguntado por la posibilidad de reunirse con el dirigente iraní. "No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo", respondió.

El mandatario añadió que su prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo, aunque reconoció que, si finalmente se logra, no descartaría un encuentro al más alto nivel. "Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien", afirmó.

Una relación marcada por la guerra

La hipotética reunión tendría una enorme carga simbólica.

Mojtaba Jameneí asumió el liderazgo supremo de Irán después de la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, una operación que desencadenó la guerra entre ambos países.

Consciente de ese contexto, Trump reconoció que probablemente no sea una figura especialmente apreciada por el líder iraní. "Sería respetuoso", aseguró el presidente estadounidense, aunque admitió que quizá no sea "la persona favorita" de Jameneí.

El líder iraní más misterioso

A diferencia de su padre, Mojtaba Jameneí mantiene un perfil extremadamente discreto. Desde que asumió el cargo apenas ha aparecido en público y sus mensajes suelen difundirse únicamente por escrito.

Su ausencia de la escena pública ha alimentado numerosas especulaciones durante los últimos meses. De hecho, el propio Trump llegó a insinuar en alguna ocasión que podría haber fallecido.

Por su parte, el Pentágono sospecha que quedó gravemente desfigurado durante uno de los bombardeos que sacudieron Irán al comienzo del conflicto.

Negociaciones llenas de contradicciones

Las declaraciones de Trump llegan en medio de mensajes contradictorios sobre el estado real de las conversaciones.

Estados Unidos e Irán llevan semanas intercambiando borradores para un posible acuerdo a través de mediadores paquistaníes, pero mientras Teherán insiste en que las negociaciones están paralizadas, la Casa Blanca sostiene que siguen avanzando.

Trump incluso ha llegado a afirmar en varias ocasiones durante los últimos días que un acuerdo podría anunciarse este mismo fin de semana.

Por ahora no hay confirmación oficial de que ese pacto esté cerca, pero las palabras del presidente estadounidense muestran hasta qué punto Washington quiere proyectar optimismo.

Y también dejan una posibilidad inédita sobre la mesa: que, tras meses de guerra y tensión, el próximo gran paso sea una reunión entre Trump y el hombre que hoy encarna el poder absoluto en Irán.