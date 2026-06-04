La televisión iraquí enfoca a Lamine Yamal y lo que le hace la cámara deja a los jugadores alucinando

En la red social X se ha compartido masivamente un clip de una grabación de la televisión iraquí a Lamine Yamal momentos antes del inicio del partido entre España e Irak, el primero de los dos amistosos que jugará la selección española antes de que arranque el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La televisión iraquí sabe muy bien quién es la estrella de España: Lamine Yamal. El cámara lo ha localizado junto al banquillo, frente al túnel que conduce a los vestuarios y por el que salen los jugadores al terreno de juego. Se ha acercado en cuanto lo ha visto y, cuando el extremo derecho se ha dado cuenta, ha sonreído a la cámara.

Pero la cámara no se iba. Ahí seguía, sin moverse un milímetro, y Yamal se ha dado cuenta, por lo que ha intentado esquivarla, aunque el objetivo le ha seguido igualmente. El español se ha girado entonces hacia sus compañeros, los que estaban en el banquillo: Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Martín Zubimendi y Marc Cucurella.

Incredulidad y risas de Lamine Yamal

Se ha visto claramente cómo Yamal señalaba la cámara, comentándoles a sus compañeros que no dejaban de apuntarle, lo que ha provocado la risa de todos ellos. Las caras eran un poema, sobre todo la de Oyarzabal, que parecía alucinar con la situación.

El vídeo, que ha durado 18 segundos, ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y 3.000 ‘me gusta’ en apenas unos minutos. También han arrasado las imágenes de los instantes previos del partido, cuando, a la hora de sonar el himno de España, han aparecido casi 50 músicos —entre gaiteros y percusionistas— para interpretarlo.

Tras el partido ante Irak, los jugadores de apoyo se quedarán en España y los 26 seleccionados por Luis de la Fuente viajarán a México para jugar el último amistoso antes de que arranque el torneo oficial, contra Perú.