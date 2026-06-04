España prueba, premia a los jóvenes y aburre, incapaz de superar a Irak a 11 días del debut en el Mundial

No nos pongamos catastrofistas es, posiblemente, la frase que menos esperaba utilizar para arrancar la crónica de un España-Irak a 11 días del debut mundialista. Pongamos que había miedo a meter la pierna, sustentémonos en que España fue más la 'sub-21' que la titular que aspira a la segunda estrella y que, por supuesto, lo de hoy solo valía para hacer probaturas sin preocupar el resultado. Y todo eso es cierto, pero también lo es que la selección de Luis de la Fuente no ha podido pasar del 1-1 ante la débil Irak en Riazor.

Si el público coruñés pretendía vivir su segunda fiesta tras el reciente ascenso del Deportivo, la realidad es que se han topado con un sopor de dos horas. Que empezó aceptablemente bien, como se esperaba, y que fue torciéndose hacia la nada con el paso de los minutos. Muchos debuts oficiales, pocos meritorios sumando méritos y apenas unos destellos de calidad. Que el lunes contra Perú será otra historia es algo que se da por sabido, ya en un modo mucho más 'mundialista'. Olvidemos rápido esto.

Luis de la Fuente había avisado de que lo de este jueves valía más como premio a los jugadores de apoyo que como verdadero ensayo general mundialista. Con todo, a Riazor saltaron unos cuantos de los presuntos titulares y de los llamados a ser importantes en EEUU, México y Canadá. No extrañaron los desajustes lógicos de inicio que Irak trató de aprovechar para dejarse ver.

Al toque llegaron ocasiones para España, como la de Baena, y aproximaciones al área con el 'local' Borja Iglesias hipermotivado, y protagonista clave poco después. El gallego del Celta habilitó, con un amago brillante, a Ferrán Torres para culminar en una contra surgida de un robo desde atrás. Olmo abrió en largo, 'el panda' asistió sin tocar el balón y 'el tiburón' hincó el diente como acostumbra a hacer cuando se viste 'la Roja'. Más rápido y más hábil que los iraquíes, Ferrán hizo el 1-0 en el 15' con notable sensación de superioridad.

Al tran-tran, porque hoy no era cuestión de forzar y menos en un equipo con tanto tocado, España iba sumando aproximaciones. El relax se sentía hasta en la grada cuando llegó un 1-1 en el 26' que sorprendió a todos, incluido al goleador. Fue en una contra que parecía una más, pero Doski aprovechó un hueco por banda derecha y en lo que se intuía como un mal centro le salió un buen remate que pilló descolocado a Joan Garcìa.

60 minutos sin argumento

El gol fue un triunfo de país para Irak, que apretó filas y estrechó el campo de inmediato. España inició un monólogo de balón de tantos minutos como falta de verdaderas ocasiones. Comenzaba una hora de juego efectivo que, efectivamente tuvo poco juego. Faltaban ideas y un puñado de kilómetros por hora para sorprender a los asiáticos. Algún chispazo de Baena y el instinto de Ferrán, que rozó el 2-1, sacaron el partido de la monotonía antes del descanso.

A la vuelta, la primera tanda de cambios amplió la ronda de premios a los meritorios de la lista de apoyo, pero no cambió nada. España, ya convertida en una casi total 'selección b', se movió sin un verdadero convencimiento, con apenas retazos de calidad que no ponían en aprietos a una Irak que, siendo notablemente inferior en lo técnico, conseguía ver pasar los minutos sin demasiadas apreturas.

El último tramo fue un agradecimiento de Luis de la Fuente a los jugadores de apoyo, en forma de minutos para todos. También para un Mikel Merino que, este sí, debería ser pieza clave en dos semanas como lo fue en la Eurocopa. Realmente el marcador ya era lo de menos, pero Irak quería culminar su sorpresa. Y aunque la calidad no les dio estuvo más cerca el 1-2 que el 2-1.

Fin. Desde este viernes estaremos a otra cosa. Y si todo va bien en mes y medio, nadie hablará de esta calurosa noche coruñesa... salvo en Irak, donde se podrá contar la gesta de empatarle a España.