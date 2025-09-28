El rapero Morad para el concierto y se dirige directamente a Ayuso por su postura con Israel: "No os dejéis engañar"

La guerra en Palestina sigue en el punto de mira y como objeto de debate en la actualidad, especialmente en el panorama político. Bien es sabido la reticencia de gran parte de la derecha y ultraderecha a utilizar el término "genocidio" por el conflicto entre Israel y Palestina.

Un ejemplo claro ha sido la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid con las protestas propalestinas durante La Vuelta a España, que paralizaron incluso la última etapa en Madrid. O, por otro lado, su reacción a la decisión unánime del Consejo de RTVE de no participar en Eurovisión si lo hace Israel.

"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión, ha quedado entre el 2º y 5º puesto en decenas de ocasiones con cantantes gays y con canciones en defensa del feminismo. Los artistas o deportistas no pueden pagar por sus gobiernos o por la politización. Perdemos todos", pronunció Ayuso.

Entre tantas reacciones de usuarios en redes sociales y de cientos de personalidades de la música, deporte, política y la cultura en general, el último de ellos en apoyar a Palestina ha sido el rapero Morad. El rapero marroquí se tomó una pausa en uno de sus conciertos para dirigirse directamente a Ayuso, mientras llevaba una bandera palestina colgada al cuello.

"No os dejéis engañar, yo nunca he creído en la política, no creo en uno ni en el otro, ni en izquierdas, ni en derechas, ni arriba o abajo. Yo nunca pienso en eso, pienso en mi madre, en ayudarla y lo que me toque en la vida será. Hay que entender una cosa, que la gente habla muy mal. De corazón, no quiero decirlo, pero lo voy a decir...", ha pronunciado.

"Lo voy a decir con respeto, ojalá la vida nunca te pase una desgracia Ayuso para hablar así de mis hermanos palestinos. Tiempo al tiempo, la vida te pondrá en su lugar. Espero que nunca te pase la vida, con eso se lo digo a ella, que quien la sigue la consigue tarde o temprano", ha defendido.