El motivo por el que Sean Penn no recogió su premio Oscar: spoiler, su ausencia es más que habitual en las galas

La gala de entrega de los premios Oscar 2026 está dando mucho de que hablar. Pero no solo los looks de los y las galardonadas, los discursos o las anécdotas han acaparado titulares en los medios de comunicación. También las ausencias. Uno de los galardonados con el premio al Mejor Actor de Reparto, no ha recogido su estatuilla. Se trata de Sean Penn, premiado por su papel en Una batalla tras otra.

Es más que habitual que el tres veces oscarizado Penn no asista a las ceremonias de entrega de premios. Esta vez, tenía una clara excusa: se encontraba en Ucrania. Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, su plan desde hace unas semanas era estar en Europa el día de la entrega de los premios. "Las personas no especificaron qué haría allí ni a qué lugar concreto del país iría".

El encargado de entregar la estatuilla Kieran Culkin se quedo en el escenario para decir: "Sean Penn no ha podido venir, o no ha querido, así que aceptaré el premio en su nombre". El mismo fue el ganador el pasado 2025.

Una estatuilla en Kiev desde 2022

Su papel en la guerra en Ucrania viene desde el principio de la ofensiva. En 2022, el actor le prestó a Zelenski su estatuilla, prometiendo que la dejaría en Kiev hasta la victoria. "Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar", le dijo durante el acto de entrega.

Además de los premios más famosos del cine, y según informa el diario El País, Penn se saltó los premios del Sindicato de Actores y los BAFTA a principios de este año, en los que ganó ambos. También faltó a los premios de la Academia de Hollywood en 1996, 2000 y 2002, cuando fue nominado. Solo acudió cuando ganó el premio a mejor actor por Mystic River en 2004 y Mi nombre es Harvey Milk en 2009.

El activismo de Penn viene de lejos. Al ser galardonado con su segundo premio de la Academia criticó públicamente a "quienes votaron a favor de la prohibición del matrimonio igualitario". "Es un buen momento para que se sienten y reflexionen y prevean su gran vergüenza y la vergüenza en los ojos de sus nietos si siguen apoyando eso", sentenció en su discurso. Además, en la década de los ochenta ayudó a un amigo de su expareja, Madonna, a conseguir medicamentos contra el VIH que no habían sido aprobados en Estados Unidos.