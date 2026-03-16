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Shakira despeja las dudas: España está reservada para el final de la gira y se construirá un estadio para sus conciertos en Madrid
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Shakira despeja las dudas: España está reservada para el final de la gira y se construirá un estadio para sus conciertos en Madrid

"Eso va a ser de otro mundo. Yo creo que va a ser una producción que no se ha visto nunca en España", ha adelantado la cantante colombiana.

Mila Fernández
Mila Fernández
Shakira durante un concierto en Nueva York el pasado septiembre,
Shakira durante un concierto en Nueva York el pasado septiembre,John Nacion

Desde el pasado 11 de febrero de 2025, cuando dio el primer concierto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Shakira ha recorrido América de norte a sur batiendo todos los récords y firmando la gira más taquillera de la historia del continente con Las mujeres ya no lloran. En México, llegó a reunir a más de 400.000 personas en el Zócalo.

En 2026, el espectáculo saltará el Atlántico y ya tiene fechas cerradas en las próximas semanas en Jordania, Emiratos Árabes, Qatar, India y Egipto, donde actuará el próximo 7 de abril frente a las pirámides de Giza. Pero, hasta ahora nada había dicho sobre su llegada a Europa y tampoco a España, país en el que estuvo residiendo durante su relación con el futbolista Gerard Piqué y donde cuenta con una fiel y numerosa comunidad de seguidores.

Finalmente ella misma ha confirmado a Henar Álvarez en Al cielo con ella, en una entrevista que se emitirá próximamente, que España "está reservada para el final". Además, en ese adelanto, la colombiana aseguraba que será aquí donde tire la casa por la ventana y Live Nation, la empresa promotora de la gira, está preparando un estadio para esos conciertos en Madrid, el Estadio Shakira.

"Eso va a ser de otro mundo. Yo creo que va a ser una producción que no se ha visto nunca en España, pero ya no puedo decir más", le revelaba a la presentadora y confirmaba que serán más de dos días. 

Aunque aún no se saben las fechas, la oficina de representación de la artista ha manifestado a este medio que esta misma semana podría haber anuncio oficial.

Mila Fernández
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MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

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