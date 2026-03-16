Shakira despeja las dudas: España está reservada para el final de la gira y se construirá un estadio para sus conciertos en Madrid

Desde el pasado 11 de febrero de 2025, cuando dio el primer concierto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Shakira ha recorrido América de norte a sur batiendo todos los récords y firmando la gira más taquillera de la historia del continente con Las mujeres ya no lloran. En México, llegó a reunir a más de 400.000 personas en el Zócalo.

En 2026, el espectáculo saltará el Atlántico y ya tiene fechas cerradas en las próximas semanas en Jordania, Emiratos Árabes, Qatar, India y Egipto, donde actuará el próximo 7 de abril frente a las pirámides de Giza. Pero, hasta ahora nada había dicho sobre su llegada a Europa y tampoco a España, país en el que estuvo residiendo durante su relación con el futbolista Gerard Piqué y donde cuenta con una fiel y numerosa comunidad de seguidores.

Finalmente ella misma ha confirmado a Henar Álvarez en Al cielo con ella, en una entrevista que se emitirá próximamente, que España "está reservada para el final". Además, en ese adelanto, la colombiana aseguraba que será aquí donde tire la casa por la ventana y Live Nation, la empresa promotora de la gira, está preparando un estadio para esos conciertos en Madrid, el Estadio Shakira.

"Eso va a ser de otro mundo. Yo creo que va a ser una producción que no se ha visto nunca en España, pero ya no puedo decir más", le revelaba a la presentadora y confirmaba que serán más de dos días.

Aunque aún no se saben las fechas, la oficina de representación de la artista ha manifestado a este medio que esta misma semana podría haber anuncio oficial.