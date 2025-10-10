El repaso de un científico del CSIC a Vox es para ponerlo en los colegios de toda España

Soberano repaso el que ha dado en el Congreso de los Diputados el científico del CSIC Emilio Santiago Muiño a la diputada de Vox Patricia Rueda en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso.

"En mi ámbito, que es la ciencia, sabemos que la vida es muy corta para perder el tiempo discutiendo con argumentos deshonestos. No sé si usted es una persona deshonesta pero su argumentación sí lo es", ha afirmado el antropólogo social y científico del CSIC.

Y ha añadido: "Es peligrosa para el país, es irresponsable, puede costar vidas. Cuando usted recurre a mentiras como que las olas de calor son ciclos. No voy a elevar el bulo a categoría de argumento dándole respuesta, no me parece que sea mi papel".

Muiño, que fue candidato de Más Madrid, ha afirmado que "necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión" y que es "perfectamente legítima": "Lo que no es legítimo es intoxicar el debate con bulos".

Sobre las renovables ha dicho que en Vox se definen como "patriotas" y que él también lo es pero con una idea de patria distinta a la de ellos: "Ustedes se alinean con las políticas de Trump en muchos aspectos, espero que no todos y no traigan de vuelta el sarampión o la prohibición del paracetamol en las embarazadas".

En materia climática y energética, ha defendido, Vox sí se alinea el trumpismo "porque les vengo siguiendo y esto es curioso": "Trump es el presidente del mayor país productor de petróleo y gas del mundo. España no produce petróleo, ni gas, ni uranio. Esta hostilidad como patriotas a las renovables es significativa porque son la única posibilidad de configurar la soberanía energética de nuestro país".

"Qué patriotismo más extraño. Un patriotismo un poco confuso. Un patriotismo que prefiere primar intereses antiespañoles, ¿qué prefieren traer gas licuado de EEUU?", ha afirmado, llamándolos también "antivascos, antigallegos y anticatalanes" porque en la península ibérica "soberanía es igual a renovables".