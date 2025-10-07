Sarah Santaolalla no se muerde la lengua al responder a Vox por uno de sus últimos tuits

La analista política Sarah Santaolalla no ha tenido reparos en responder este martes a uno de los últimos tuits publicado por Vox en su cuenta oficial en X. La formación liderada por Santiago Abascal subía este lunes una imagen de una supuesta adolescente que acude a clase con una pulsera del partido en una de las asas de su mochila.

"Aura: 1. Ir con una pulsera de Vox a clase. 2. Viento suable y apacible", señalaban en la imagen a modo de diccionario.

El tuit no ha gustado nada a la colaboradora de televisión, que ha destacado la profunda contradicción que lo envuelve. "Luego son los mismos que dicen que los independentistas catalanes adoctrinan a los niños en los colegios y universidades. ¡Dejen a los niños en paz!", ha escrito Santaolalla.

Cabe recordar que Vox fue el impulsor del denominado "pin parental", una autorización con la que los progenitores de un estudiante pedían al colegio que les informen sobre las actividades que iban a llevar a cabo para que puedan permitir o no la asistencia de su hijo.

El partido de Abascal ha sido muy crítico en aspecto, impidiendo que los niños puedan recibir supuesto "adoctrinamiento" por defensa de los derechos del colectivo LGTIBQ+ o iniciativas para la paz, como puede ser la denuncia de los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Las alertas sobre la “sexualización” de los niños y el “robo de su inocencia” son usuales en los mítines del partido.

El pasado octubre de 2023, Vox también presentó proposiciones de ley (PNL) en un total de 14 comunidades autónomas (además de Melilla) en las que instan a "revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores".