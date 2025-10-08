Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hasta las Nuevas Generaciones del PP ponen en su sitio a Abascal después de criticar al partido: y de qué manera
Hasta las Nuevas Generaciones del PP ponen en su sitio a Abascal después de criticar al partido: y de qué manera

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El líder de Vox Santiago AbascalEuropa Press via Getty Images

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular han cargado contra el líder de Vox justo después de que el mismo criticase al PP y al PSOE vía 'X' (antes conocido como Twitter). Todo ha ocurrido cuando el de Vox, Santiago Abascal, ha escrito en la red social un mensaje contra el PSOE con dardo al PP incluido, lo que no ha sentado muy bien a los populares, que no han tardado en responder. 

"Son ladrones. Y van a legislar para que sea legal que nos roben. Igual que han hecho legal que nos invadan o que nos arruinen. Son ladrones y cosas peores. Y van a tratar de perpetuarse en el poder para eludir la cárcel. Y el PP sigue pactando con ellos, aquí y en Bruselas", ha escrito Abascal en su perfil de 'X'. 

La respuesta de los populares, a quienes parece haberle afectado el comentario, no ha tardado en llegar. "El PP trabaja para el cambio que España necesita", ha señalado el grupo de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en respuesta. "Tu no trabajas", ha agregado. 

"Lo primero es mentira. Lo segundo es verdad", comenta una usuaria en el hilo. "Sí, y Mazón es el más trabajador…", responde otro. La publicación, compartida por la organización juvenil del Partido Popular, lleva ya más de 12.000 visualizaciones y 80 comentarios.

