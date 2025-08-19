El término con el que Igea define a Mañueco: "Ya está, no hay mucho más que decir"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea criticó al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, durante una entrevista sobre la gestión de los incendios que dio este lunes al programa de TVE Mañaneros.

Preguntado por el cambio de opinión del dirigente 'popular', que pasó de afirmar el día 13 de agosto que los medios para combatir el fuego eran "suficientes y los que pedían los técnicos" a cuatro días más tarde quejarse de que "los refuerzos del Gobierno no llegan y son necesarios", Igea fue tajante tras un breve silencio de resignación.

"Alfonso es un incompetente, ya está, no hay mucho más que decir, pero eso no nos exime a los demás. Estuve una legislatura con él y por eso lo sé bien", sentenció el exvicepresidente.

El que fuera líder de Ciudadanos en la comunidad aprovechó para recordar que con ellos en los presupuestos incrementaron "un 27% la dotación para la lucha contra el fuego", pero que "no se aprobaron porque Mañueco decidió convocar elecciones porque pensaba que lo más urgente no era luchar contra el covid y sí tener una mayoría que no tuvo y colgarse de este partido (Vox)".

Sobre la gestión que se está haciendo, Igea la calificó de "bochornosa" y llegó a decir que "lo que está ocurriendo desde el punto de vista político avergonzaría a cualquiera y me da vergüenza pertenecer a este oficio".

"Recuerdo situaciones dramáticas gestionando la pandemia, pero éramos consciente de que las capacidades nos sobrepasaban y pedimos ayuda al Gobierno, a nuestros ciudadanos, fuimos transparentes y unas crisis es algo que no le gusta a nadie. La política española está llena de burladeros y en este momento la gente no necesita ver a los políticos en el burladero y sí trabajando y pidiendo ayuda", explicó.

Igea se preguntó para qué existe un nivel 3 de alarma si no es para situaciones como estas: "Parece que no somos ciudadanos y que tenemos que esperar a que nuestros políticos lo declaren para volver a serlo".

"Nosotros no somos ciudadanos en la comunidad del PP, somos ciudadanos del país que se entendía solidario y lo que está ocurriendo es que quienes pagan esta búsqueda de responsabilidades permanente son los ciudadanos. No puede ser que todo el mundo haga un cálculo electoral", remató el exvicepresidente.