El tirón de orejas en directo de Toñi Moreno a una devota que se queja del "asesinato" a la Macarena

La andaluza Toñi Moreno, presentadora del programa de actualidad 'Hoy en Día' de Canal Sur, le ha dado un tirón de orejas en directo a una entrevistada que se quejaba del "asesinato" a la Virgen de la Macarena.

"A la Macarena la han matado, a ver dónde están los criminales", se puede escuchar que dice la devota de la virgen durante la entrevista, haciendo referencia a la restauración de la imagen que está causando gran indignación.

"Los ojos son lo peor, ahora los tiene mirando al suelo. La Macarena ya no existe. ¡Es que no existe la Macarena nuestra, no existe! No dejo de entrar a ver mi Macarena y no la encuentro", se queja la mujer.

Pero el pase de frenada que ha escandalizado a la presentadora viene a continuación: "Nos han robado a la Macarena, nos la han asesinado. ¿Y dónde están esos asesinos? Que busquen a los asesinos y que los maten, porque esto no ha tenido perdón de Dios. Porque no era asesinarla, era limpiarla".

"Bueno Carmen, Carmen... Mira una cosa Carmen, yo entiendo el disgusto que tienes, entiendo tu indignación, lo entiendo porque yo intento empatizar y yo creo que a mí me pasaría lo mismo, porque yo creo que cada una tenemos nuestra fe", ha manifestado la presentadora para parar a la entrevistada.

"La fe es una cuestión libre, se tiene o no se tiene, no hay nada que discutir. Tienes fe, yo respeto tu fe mientras que no hagas daño a nadie. Yo tengo esa fe hacia la Virgen de Regla, la Virgen del Rocío", ha confesado Moreno.

"Si a mi me la cambian pues seguramente estaría con muchísimo disgusto, que es lo que tú tienes, un disgusto muy grande. Pero de ahí a decir algunas cosas que has dicho no te puedo dejar...", la ha regañado la periodista.

"No te puedo dejar que digas que los maten. Esas cosas no se pueden decir, Carmen. Te tengo que reñir un poco", ha asegurado la presentadora del programa Hoy en Día, sin titubeos.

Tras las palabras de Toñi Moreno, la fiel de la Macarena ha rectificado, aunque sea un poco: "No hombre, que los maten no, pero que lo encierren, que los encierren de por vida".