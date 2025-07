Monumental cabreo de Ernesto Ekaizer con Cintora: "Yo no encajo en vuestro programa. Me retiro"

Ernesto Ekaizer se ha cabreado como nunca en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en La1, porque no le dejaban hablar desde fuera de plató, donde se encontraba para analizar la actualidad política.

Ha hablado el tertuliano del chalet que la Comunidad de Madrid ha comprado y del que está disfrutando Isabel Díaz Ayuso y ha afirmado que ha habido varios presidentes del PP en Madrid y que "ni a Gallardón ni a Esperanza Aguirre se les ocurrió esta idea". Algo que ha desmentido Esther Palomera.

"La verdad es concreta. ¿Se le ocurrió a Gallardón comprar una finca parecida a la que ha comprado Ayuso?", se ha preguntado Ekaizer. "Sí, se compraban con cargo al presupuesto del Canal de Isabel II", ha respondido Esther Palomera.

Una respuesta que no ha gustado a Ekaizer, que ha amenazado con abandonar la conexión: "Yo quisiera poder terminar, si puedo. Creo que estamos así. Yo no encajo en vuestro programa. Os lo guisáis vosotros. Interrumpís unos a otros. Sois felices, ¿qué problema hay? Yo me aparto. Buenas tardes".

"Cabeza fría", le ha pedido en varias ocasiones Cintora sin mucho efecto. "Si planteas una pregunta y hay gente que la responde qué tiene de malo Ernesto, no pasa nada. Pero como consideres", le ha espetado el presentador.