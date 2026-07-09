El Xokas dice que no estaría con Ester Expósito por sus ideas políticas y Ramón Espinar se desespera: "Que época de mierda"

Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, no sale de una polémica para meterse en otra. El creador de contenido, imagen de marca de Burger King, ha recibido multitud de críticas por su opinión sobre las mujeres y sobre la actriz Ester Expósito.

Unas críticas que se solapan con las que está recibiendo de Argentina por pasarse una camiseta de la Selección Nacional por los testículos en pleno directo en un acto supuestamente de broma. También llamó hace unos meses "hijos de la gran puta" a los votantes del PSOE.

Sobre Expósito, que en el podcast de La pija y la quinqui afirmó, entre otras cosas, que ella no dialogaría con nazis, Xokas ha dicho que no querría estar con ella por sus ideas políticas.

Sentado en su sofá, sorbiendo fideos pedidos a domicilio, chupando el tenedor, con una camiseta de la Selección de Colombia puesta y con chanclas y calcetines, el creador de contenido ha dicho que no vale la pena estar con una mujer así "por su pensamiento político, doctrina, etc. ".

"Mejor un 6"

"Es mejor estar con un 6, te lo aseguro", ha afirmado, como si las mujeres fuesen objetos a los que se les pudiese poner nota. Tras voltear los fideos y hacer ruidos al masticar, ha apostillado que él pone a su novia "mil veces por encima de esa tía".

"Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica es un pibón", ha señalado el referente para Burger King, de nuevo, antes de decir que lo importante es que "no es una colgada".

Una de las personas que ha visto esta escena es el tertuliano de televisión Ramón Espinar, que sin nombrarlo ha dicho: "He visto un vídeo de un tipo comiéndose unos fideos en un cartón con malos modales (boca abierta al masticar, cabeza viajando al plato, perdigones…) y un aspecto ridículo, hablando de Ester Expósito y desaconsejándola como pareja por sus ideas. 'Mejor un 6'. Qué época de mierda".