Una experta en comunicación no verbal es muy crítica con este gesto de Rutte a Trump: "Hay alguien peor que el acosador de clase"

La periodista y experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno ha publicado un tuit en su perfil de X para destacar el gesto que se vivió durante la foto de familia que se hicieron los líderes mundiales este martes en la cumbre de la OTAN, que se está celebrando en Ankara (Turquía).

En la imagen de todos los dirigentes juntos, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el primer ministro de Albania, Edi Rama, que ha vuelto a salirse del protocolo más estricto al aparecer con unas zapatillas blancas de deporte, mientras que el resto lucían zapatos de vestir negros.

Esta no es la primera vez que lo hace, ya que también posó en junio del año pasado en La Haya con este mismo calzado generando multitud de titulares y dando mucho que hablar.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido el gesto que ha tenido sobre su estilo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo que más ha llamado la atención.

En las imágenes se puede ver como en el momento en el que llega Rama al lugar en el que se iban a hacer la foto, este se queda dudando sobre en qué lugar colocarse. Entonces, el propio secretario general le hace un gesto con la mano como indicándole que se ponga en un sitio, al lado del líder turco, Tayyip Erdoğan, y a dos lugares del propio Rutte.

Cuando se sitúa aparece en escena el presidente estadounidense, Donald Trump, al que Rutte no tarda ni medio segundo en decirle algo y señalarle las zapatillas de Rama entre risas. El magnate estadounidense las mira, hace un ligero gesto y parece no darle muchas más importancia.

Centeno, al ver esta imagen de Rutte y ese gesto, ha sido muy crítica con el secretario general de la OTAN: "Hay alguien peor que el acosador de clase. Es el que apunta o ridiculiza a quien tiene, lleva o defiende una diferencia para que se lo acose. Es el caso de Rutte señalando las deportivas blancas del primer ministro albanés para que las vea Trump. Menudo pelota asqueroso".