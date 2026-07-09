"Confabulación", "escaso rigor", "sombra de sospecha": la Fiscalía señala al juez Peinado

Imagen de archivo de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, con un detalle del juez Juan Carlos Peinado en el círculo.

Sin tabúes, sin tapujos y con duros calificativos. Así se ha pronunciado la Fiscalía de Madrid contra uno de los últimos movimientos del juez Juan Carlos Peinado en la investigación que atañe a la empresaria y primera dama española, Begoña Gómez. Según ha adelantado este jueves El País y ha podido confirmar El HuffPost teniendo acceso a la documentación, el ministerio fiscal ha remitido un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid en el que carga contra las medidas cautelares impuestas a la mujer del presidente del Gobierno y, de forma más concreta, por la retirada del pasaporte y la argumentación que Peinado esgrimió.

La misma retirada de dicho documento que desató la furia de sindicatos policiales y llevó al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dar un toque al magistrado, al haberlo justificado en una hipotética fuga de Begoña Gómez, en la que teóricamente podría ser ayudada por sus escoltas u otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ya de vacaciones y sin acabar decidiendo Peinado sobre si Gómez podría ser autorizada a salir del país para la cumbre de la OTAN —ya en curso— y la graduación de su hija en Londres, ayer trascendió un escrito del juez respondiendo a las alegaciones de la primera dama.

Peinado aseguró que no era su intención "ofender o menospreciar" a ningún agente, pero para acabar deslizando que "si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo". Esta mañana, ha trascendido el recurso de la Fiscalía en la que, por ejemplo, sostiene que el juez habría incurrido en la elaboración de una "confabulación" a la hora de argumentar su tesis de una "eventual" fuga en la que participasen los escoltas de Begoña Gómez. Pero no se ha quedado solo ahí el ministerio fiscal.

De la "carencia de argumentos" al "escaso rigor", pasando por el "dato irreal sistemáticamente propagado"

Sobre esa teórica fuga, que al parecer la justicia teme que podría incluso ocurrir en una cumbre internacional de la dimensión de la de la Alianza Atlántica, la Fiscalía madrileña apunta a que "no es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un estado de Derecho como el nuestro", además de que "tampoco es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

A juicio del ministerio público, se trata de una suposición marcada por la "carencia de argumentos" y que es presentada de "una forma categórica y de autoafirmación, pero sin justificación ni base racional", al tiempo que viene acompañada de otro efecto pernicioso a ojos de la Fiscalía: "Extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones, tanto a nivel de mandos como a nivel del funcionario de base". Esta última cuestión también ha venido conformando una de las principales críticas de las agrupaciones y sindicatos policiales.

"Una evidentemente medida innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley"

Otra de las claves que incluye en su recurso la Fiscalía pasa porque no se habrían atendido de forma individualizada la situación de cada una de las personas a las que se le han impuesto las medidas cautelares, en este caso además de a Gómez, a la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez: "Nos parece una evidentemente medida innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley. En los dos casos. Y en el caso de Cristina Álvarez, sencillamente, la resolución es injusta".

Si la defensa legal de Begoña Gómez ya había alegado que la investigación, tras varias dilaciones, estaba tomando una "velocidad de crucero" que les creaba indefensión, el ministerio fiscal también ha expuesto que el proceso ha "acelerado", pero lo ha hecho "sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas, y sin esperar el resultado de resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial de Madrid".

Por otro lado, el ministerio público tampoco ha dejado sin pronunciamiento una de las alusiones de Peinado en el auto que decreta las cautelares y que deslizó la posibilidad de que Gómez contase con más de un pasaporte. La cita aludía a "cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático". Se podría intuir algún tipo de referencia o alusión a informaciones que sostienen que la primera dama tendría más de un pasaporte, pero la Fiscalía lo ha advertido directamente.

" [Un] dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza"

"Desconocemos a qué puede referirse con esa expresión de 'cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan', salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza", se remarca en el recurso de un proceso que fue iniciado en base a informaciones en medios digitales carentes de pruebas.

También se define como "carente de sentido" la obligación de que Gómez tenga que acudir quincenalmente a sede judicial para comparecer. A la Fiscalía le parece que tiene esa consideración, "salvo que se quiera adoptar esa medida como una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública".