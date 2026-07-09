Adiós a una de las parejas de Hollywood: Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años casados

Margaret Qualley fue una de las ausencias más sonadas de la multitudinaria boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado viernes en Nueva York. A pesar de ser la pareja del productor de buena parte de sus discos, Jack Antonoff, la actriz de La Sustancia no se dejó ver por el Madison Square Garden, mientras que el productor acudió al enlace —donde también estuvo su expareja Lena Dunham— con su hermana.

Esto ya hizo que crecieran los rumores de separación entre la pareja, que pasó por el altar en agosto de 2023 en una boda a la que acudió la propia Swift, Zoe Kravitz y Channing Tatum, Cara Delevingne o Lana Del Rey, entre otros.

Además de su sonada ausencia cuyos fans constataron que no se debía a fuerza mayor ya que estaba cenando en un restaurante en Manhattan, Qualley incrementó los rumores borrando de su cuenta de Instagram todas las imágenes de su boda. Incluyendo las que había compartido para celebrar el lanzamiento del nuevo sencillo de Bleachers, el grupo de Antonoff, Dirty wedding dress, que hablaba precisamente de su enlace.

No obstante, parece que la relación de la pareja había comenzado a ser turbulenta apenas unos meses atrás, ya que Qualley acompañó al productor a la gala de los premios Grammy el pasado mes de febrero y él mismo habló del último proyecto de la actriz en abril.

“La vi y fue como una maldita película de Hallmark que no parece creíble. Cuando la conocí, empecé a imaginar cosas que jamás había imaginado, como el matrimonio”, declaró en una entrevista en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han señalado a People que los problemas llevaban tiempo sucediéndose y que era algo "inestable".

"Discuten mucho, y entre la carrera de ella y que él esté constantemente de gira o trabajando hasta tarde en el estudio, ha sido difícil", señaló una fuente cercana a la pareja respecto a su relación desde un inicio.

A ello se sumó una segunda fuente, cercana a Bleachers que enfatizó que la pareja está "resolviendo las cosas". Por el momento, ni Qualley, que se encuentra inmersa en la grabación de la cinta de terror Possession ni Antonoff que está de gira con Bleachers, se han pronunciado al respecto más allá de las comentadas acciones en redes sociales de la actriz.

Cabe recordar que esta no es la primera polémica que salpica a Antonoff con respecto a sus parejas. En las memorias de Lena Dunham, Famesick, publicadas el pasado mes de abril, la creadora de Girls apuntaba a que el fin de su relación estuvo condicionada por la "cercanía" de Antonoff con una “estrella del pop adolescente" que, en palabras de Dunham, había empezado a "resultar un poco extraña". Muchos han apuntado a que esta estrella sería la cantante Lorde, que se encontraba en plena producción de su disco Melodrama.

Una intensa relación de cinco años que los convirtió en iconos de las alfombras rojas

La pareja comenzó su relación en 2021, después de que se les viera en una cita juntos en Brooklyn cazados por los paparazzi. Sin embargo, no lo formalizaron en un evento público hasta 2022 cuando el productor de los éxitos de Swift, Lorde o Lana Del Rey acompañó a la hija de Andi McDowell al almuerzo de los premios AFI al que ella acudió como protagonista de La Asistenta (Netflix).

Desde entonces, ambos se han apoyado mutuamente en numerosos eventos como los premios Oscar, los Globos de Oro o los premios Grammy. La pareja se comprometió en 2022 y pasó por el altar en 2023, mismo año en el que Qualley lo describió públicamente como su "alma gemela".

Jack Antonoff y Margaret Qualley en el almuerzo de los premios AFI en 2022. Getty Images for AFI

"Estoy tan feliz de haber encontrado a mi alma gemela. Y es real. Es increíble. Es la mejor sensación del mundo", declaró en una entrevista con Harper's Bazaar. Pero también han colaborado en proyectos artísticos. Para la banda sonora de la cinta Honey Don't! (2025),protagonizada por la actriz, Qualley lanzó su proyecto musical bajo el alias Lace Manhattan, con canciones producida por Antonoff.

Por su parte, la actriz ha protagonizado varios vídeos de Bleachers como Tiny Moves y You and Forever y ha servido de inspiración para temas de otros artistas como la canción Margaret de Lana del Rey incluida en el disco Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd (2023).