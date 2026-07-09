Una experta en comunicación no verbal explica por qué la infanta Sofía es "seguramente la mejor oradora de la familia" por delante de Letizia

El discurso de la Infanta Sofía tras la entrega de las ayudas "Docentes Referentes" de la Fundación Ibercaja

La infanta Sofía, hermana menor de la princesa Leonor, ha hecho a sus 19 años su primer discurso oficial en solitario. Antes había estado en dos actos oficiales en solitario pero no pronunció discurso alguno.

Ahora, la hija menor de Felipe VI y de Letizia ha hablado con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja y los expertos en protocolo y comunicación no verbal han analizado sus gestos.

Aunque no estaba agendado, los reyes de España viajaron también a Zaragoza para apoyar a su hija pequeña en este debut tan importante para ella como miembro de la familia real.

"Estamos aquí hoy porque nos importa la educación, y quiero deciros que cuando me he puesto a leer, leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas, he comprendido lo inabarcable que es, y la enorme complejidad que contiene", ha señalado Sofía.

Ha destacado, además, el trabajo de la fundación Ibercaja, de la que es presidenta de Honor, para ayudar a que "los docentes españoles sigan, sigáis, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad a través de la educación".

Opinan las expertas

Sobre el evento se ha pronunciado la experta en protocolo y comunicación no verbal Patrycia Centeno, que ha explicado por qué, para ella, Sofía es la mejor oradora de la Casa Real por encima incluso de la reina Letizia, que siempre se lleva todos los halagos. Eso sí, ha criticado su forma de vestir.

"Seguramente la mejor oradora de la familia (no se ahoga como Leonor, no finge espontaniedad en un texto leído como el rey y no lo interpreta todo como si presentara Informe Semanal como Letizia). Lástima que la vista, calce, maquille y peine su peor enemig@", ha dicho Centeno en la red social de Elon Musk adjuntando un vídeo y una foto de Sofía.