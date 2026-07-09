Antón Losada responde con un dato demoledor a la polémica del absentismo laboral de Feijóo: "Eso sí es absentismo"

La polémica por las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral no cesa. Las reacciones y las respuestas a la petición que hizo el dirigente 'popular' este martes durante un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos se suceden. Una de las últimas (y más contundentes) ha sido la del politólogo y analista Antón Losada.

En esas declaraciones, Feijóo sostuvo que España gasta 30.000 millones de euros al año por el hecho de que 1,16 millones de personas no acuden a sus puestos de trabajo cada día. Justificó que esto afecta directamente al funcionamiento del sistema económico nacional y al tejido empresarial e incluso definió esto de "cáncer".

"El hecho de que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", llegó a decir el dirigente conservador.

Además, trató de justificar estas actitudes de esta forma, que también dio mucho que hablar: "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va, ¿qué quieres que les diga?".

"Todo lo que supere el 4 o el 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude y creo que ese asunto debemos retomarlos con las Comunidades autónomas, el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos y si llegamos a un acuerdo fantástico y si no qué le vamos a hacer", concluyó.

La reacción de Losada

A sus palabras le ha contestado Losada con una publicación en su perfil de X que ya lleva más de 6.000 me gusta y 3.000 compartidos. "2,5 millones de horas extras a la semana que no se pagan. Eso sí es absentismo, absentismo patronal", ha tuiteado.

Además, el politólogo gallego ha compartido una noticia del periódico La Razón publicada el pasado 5 de junio en la que se informaba que, según informe de Comisiones Obreras emitido a finales de abril, en 2025 se realizaron en España una media de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana.

Además, el sindicato también denunció que el 47 % de las personas que hicieron horas extra durante el curso anterior no recibieron ni compensación económica ni descanso equivalente.