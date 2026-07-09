¿Cómo puede Trump "cortar todo el comercio" con España?

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el de España, Pedro Sánchez, en sendas comparecencias en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el miércoles una orden de embargo comercial contra España, solicitando al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "corte todo el comercio, incluyendo las visitas" con el país en medio de las tensiones por el gasto en defensa.

El Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EEUU trabajarán para presentarle a Trump "una lista de productos españoles que podrían ser embargados en los próximos días", declaró un funcionario estadounidense a Reuters, una información que más tarde ha sido ratificada por POLITICO. Los comentarios de estas fuentes sugieren que la prohibición comercial podría ser parcial.

Sin embargo, en paralelo a esta orden, el propio mandatario republicano ha rebajado notablemente la tensión con Madrid esta madrugada, ha afirmado: "Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington.

A continuación, la agencia Reuters analiza las opciones de Trump para detener el comercio con España y las implicaciones de tal medida.

¿Tiene poderes para eso?

Abogados especializados en comercio afirman que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) sigue estando disponible para que Trump imponga un embargo comercial o sanciones económicas contra un país, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero que le prohibía usar la IEEPA para imponer aranceles.

Para invocar la IEEPA, Trump debe declarar una emergencia nacional ante una "amenaza inusual o extraordinaria" para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. Esta ley se ha utilizado ampliamente para restringir el comercio con Irán, Rusia y Corea del Norte, y para bloquear transacciones en dólares de miles de empresas, particulares y otras entidades consideradas amenazas al terrorismo o a la seguridad nacional.

Peter Shane, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, afirmó que era "difícil comprender" cómo el hecho de que uno de los 32 países de la OTAN no alcanzara su objetivo de gasto en defensa en tiempos de paz por tres puntos porcentuales del PIB puede constituir una emergencia de este tipo para Estados Unidos.

Pero la Corte Suprema no se pronunció sobre la naturaleza de la emergencia arancelaria de Trump, dejando intacta su capacidad para declarar una emergencia nacional, según Mayur Patel, exasesor comercial republicano del Comité de Finanzas del Senado de EEUU.

"La IEEPA le permitiría a Trump imponer un embargo", afirmó Patel, ahora socio comercial de Hogan Lovells en Washington, incluso si posteriormente se impugna ante los tribunales.

Lo que se puede ver afectado

El comercio bilateral total de bienes superó los 47.900 millones de dólares en 2025, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. Si se incluyen los servicios, incluidos los viajes, el total asciende a 74.500 millones de dólares, según datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, lo que convierte a España en el 23.er socio comercial más importante de EEUU.

Estados Unidos vende más bienes a España de los que compra, exportando 26.600 millones de dólares en bienes al país en 2025 e importando 21.350 millones de dólares, lo que resulta en un superávit comercial estadounidense de 5.250 millones de dólares.

Según datos de la Oficina del Censo, las principales categorías de productos que Estados Unidos importa desde España son productos farmacéuticos, transformadores y convertidores eléctricos, productos de cuidado personal, derivados del petróleo, cerámica vidriada y aceite de oliva. Las principales exportaciones estadounidenses a España son productos farmacéuticos, petróleo crudo, aeronaves civiles y maíz.

Un embargo también podría afectar la inversión bilateral. Las empresas españolas han invertido 97.200 millones de euros (111.000 millones de dólares) en Estados Unidos, convirtiéndolo en su principal destino de inversión a nivel mundial, según datos de Eurostat citados por la Cámara de Comercio Americana en España.

Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en España, con más de 116.000 millones de euros (132.400 millones de dólares) en inversión de capital productivo, que da empleo a cerca de 200.000 personas en todo el país.

Trabajadores de la empresa Cantabria Labs elaboran geles hidroalcohólicos en su planta ecosostenible en Villaescusa (España), en una imagen de archivo. JUAN MANUEL SERRANO ARCE / Getty Images

¿Qué pasa con los viajes?

No está claro cómo Trump podría restringir los viajes de los españoles a Estados Unidos, donde su selección nacional de fútbol juega un partido del Mundial el viernes. Sin embargo, el año pasado su administración prohibió la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de más de 30 países, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios, alegando motivos de seguridad.

Trump tampoco indicó si la prohibición de viajar se aplicaría a los visitantes que viajan a España, cuyo gasto allí constituye una importación de servicios para Estados Unidos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos 4,45 millones de estadounidenses visitaron España durante más de un día en 2025, lo que supone un aumento del 4,3% con respecto a 2024. Los estadounidenses representaron aproximadamente el 4,6% del total de 96,8 millones de visitantes a España en 2026, siendo el sexto país de origen más importante después de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

Según datos del Banco de España, los viajeros estadounidenses fueron la cuarta fuente de ingresos turísticos más importante para España, con 6.150 millones de euros en 2024. El banco indicó que los estadounidenses tienden a quedarse más tiempo y a gastar más por viaje que otros turistas.

Un Nobel de Economía es muy claro sobre la amenaza de Trump a España: "Esto no va a suceder" El estadounidense Paul Krugman ha explicado las razones por las que no tienen sentido sus palabras.

¿Qué opciones hay aparte del embargo total?

Patel dijo que bajo la IEEPA, Trump podría imponer un embargo selectivo, como lo hicieron él y su predecesor Joe Biden contra Rusia, permitiendo la entrada de algunos bienes considerados esenciales. En el caso de Rusia, se trata de uranio enriquecido, fertilizantes y paladio.

Trump ha eximido previamente a las piezas de aviones de sus aranceles, por lo que los componentes de turbinas de motores a reacción de la española ITP Aero utilizados por General Electric GE.N y RTX.N Pratt & Whitney de RTX podrían ser candidatos.

Trump también tiene otras herramientas para imponer aranceles u otras medidas comerciales de represalia, incluida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un estatuto sobre prácticas comerciales desleales que su administración ahora propone para aranceles relacionados con el trabajo forzoso sobre bienes de 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea.

Además, Trump tiene una ley comercial de la época de la Guerra Fría, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que ha utilizado para proteger los automóviles, el acero, el aluminio y otros sectores considerados importantes para la seguridad nacional.

Un factor que complica cualquier posible acción comercial contra España es que la Unión Europea establece la política comercial para sus países miembros y requiere un trato común en todo el bloque. Pero Estados Unidos ha amenazado previamente a países individuales de la UE con aranceles sobre sus impuestos a los servicios digitales.

El Departamento de Comercio también podría abordar ciertas importaciones españolas con investigaciones antidumping y antisubsidios. La primera administración de Trump, a instancias de los productores de aceitunas de California, impuso un arancel antidumping del 30% a las aceitunas negras españolas en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, y una investigación separada del Departamento de Comercio dictaminó que se beneficiaban de subsidios injustos.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dan la bienvenida al presidente español, Pedro Sánchez, el 8 de julio de 2026, en Ankara. Jonathan Ernst / Reuters

Ya hubo amenazas antes

Sí. La primera amenaza de castigo comercial se produjo en octubre de 2025, cuando Trump dijo que "podría" castigar a España con aranceles por negarse en una cumbre de la OTAN en La Haya cuatro meses antes a comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% de la producción nacional.

En marzo de este año fue más allá y ordenó a Bessent y al representante comercial Jamieson Greer que iniciaran investigaciones para embargar todos los productos procedentes de España. Hasta la fecha, no se ha publicado ninguna investigación de este tipo en el Registro Federal.

Lo que España aporta a la OTAN

Se espera que el gasto central en defensa español alcance los 35.410 millones de euros en 2026 (40.400 millones de dólares), equivalente al 2% de su PIB, según las últimas estimaciones de la OTAN, frente a los 11.170 millones de euros (12.800 millones de dólares) cuando el primer ministro Pedro Sánchez asumió el cargo en 2018.

El país fue el séptimo país que más gastó en defensa de la OTAN en términos absolutos en 2025, según funcionarios del gobierno español que citaron datos de la OTAN. Ha movilizado un total de 3.795 millones de euros en apoyo a Ucrania desde 2022.