La jefa de la diplomacia europea tacha de error la decisión de no acudir a Eurovisión si participa Israel: "Castiga al pueblo israelí"

La alta representate de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad ha considerado como errónea la decisión española de RTVE de no asistir a Eurovisión si Israel no participa. Kaja Kallas considera que la amenaza "castiga al pueblo israelí".

Durante una rueda de prensa desde Bruselas, recogida por la emisora de radio Cadena SER, la alta representante europea ha asegurado que "todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos". La decisión de la cadena española siguió a las amenazas de otros países de no ser partícipes del festival musical si compite Israel.

Así, y tal y como recoge el medio, ha asegurado que las propuestas presentadas este miércoles "no afectan realmente al pueblo, sino que pretenden presionar al Gobierno israelí para que cambie de rumbo". Por esa razón, ha rechazado medidas como las que contemplan la no participación en eventos como Eurovisión, ya que a su juicio ello podría ir en detrimento de la población de Israel.

Por otra parte, preguntada por la razón de que la Comisión Europea haya presentado hoy esas propuestas restrictivas contra Israel ahora y no hace por ejemplo un año, cuando ya se contaban los fallecidos palestinos por decenas de millares, Kallas apuntó a las directrices dadas por la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, durante su discurso anual sobre el estado de la Unión, pronunciado justo hace una semana ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

"Todos hemos escuchado el discurso de la presidenta en el que proponía estos puntos y creo que esto demuestra cómo ha cambiado realmente la situación", ha asegurado. De este modo, se ha referido a la proliferación de asentamientos israelíes en Cisjordania y a la operación terrestre que el Ejército israelí ha lanzado contra la Ciudad de Gaza: "Todas estas cosas que causan más sufrimiento a la población", resume.

El Consejo de Administración de la radiotelevisión pública española (RTVE) acordó este martes la retirada de la delegación española en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa. El país se convierte de esta forma en el quinto país en renunciar a su retirada si participa Israel tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, en señal de protesta por la intervención militar de este país en la Franja de Gaza.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival, al defender que Israel fuera apartado del certamen musical y de otros eventos similares, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania.