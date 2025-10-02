En Alemania se quedan perplejos por lo que dicen que se ve últimamente mucho en España en los balcones de las casas

Der Spiegel, el semanario más importante de Alemania y uno de los principales de Europa, ha destacado en uno de sus últimos artículos la enorme solidaridad que la sociedad española está demostrando en las últimas semanas con los palestinos.

"Pocas sociedades europeas muestran tanta solidaridad con los palestinos como la española", afirma el texto, que enumera algunas de las últimas evidencias que apoyan esa tesis: "Protestas en la Vuelta a España, boicot a Eurovisión y un llamamiento del rey".

El semanario admite que "el sufrimiento de los palestinos en Gaza despierta compasión en todo el mundo", pero insiste en que "casi en ningún otro país europeo la solidaridad con ellos y las protestas contra la guerra israelí son tan pronunciadas como en España".

"Cualquiera que pasee por Madrid, Murcia o Mérida estos días verá banderas palestinas colgando de balcones, escuelas y ayuntamientos", afirma Der Spiegel, que llega a asegurar que las protestas en Madrid durante la última etapa de la Vuelta a España "fueron las protestas masivas más grandes en la capital en una década y media" con "100.000 manifestantes propalestinos".

La revista asegura que España tiene una "histórica relación con los palestinos" y afirma que, "incluso durante la dictadura, España mantuvo buenas relaciones con los países árabes": "El dictador Francisco Franco las utilizó para escapar del aislamiento internacional. Esto continuó durante los años de la transición. Adolfo Suárez, el primer jefe de gobierno de una democracia, recibió al líder palestino Yasser Arafat en Madrid con un abrazo, a pesar de que el líder de la OLP era considerado un paria en Occidente en aquel momento".

Dice Der Spiegel que "para la izquierda española la causa palestina ha sido un elemento definitorio de su identidad durante décadas" y añade que "incluso sectores de la derecha, influenciados por la Iglesia Católica, critican el trato que Israel da a los cristianos en la región".