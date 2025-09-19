En Alemania valoran con una frase rotundísima lo último que ha hecho Pedro Sánchez

El periódico alemán Die Tageszeitung ha dedicado un rotundo artículo a analizar las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para detener el genocidio en Gaza y ayudar a la población palestina.

El texto, firmado por el periodista Reiner Wandler, deja clara la postura desde el titular: "España debería ser un modelo a seguir". "Aunque cada vez más expertos hablan de genocidio en Gaza, Alemania se muestra reticente a tomar medidas contra Israel. España nos muestra cómo podría funcionar", dice el artículo.

El autor aplaude que Pedro Sánchez sea "uno de los pocos jefes de gobierno europeos que toman medidas para detener la guerra en Gaza" y pone en valor que "tras el reconocimiento de Palestina como Estado en mayo de 2024", el jefe del Ejecutivo ha aprobado ahora nueve medidas para presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu y poner fin al "genocidio", como Sánchez llama abiertamente a la guerra en Gaza.

Entre esas nuevas medidas está la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023, que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país o la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

También la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza.

El Die Tageszeitung afirma que estas medidas son la reacción del Gobierno al "descontento social en España", que se refleja en que "las protestas contra Israel están en aumento": "Sánchez sabe perfectamente que España por sí sola no tendrá la fuerza para detener a Israel. Pero quiere que su país esté 'en el lado correcto de la historia".

En el artículo se dice que, por contra, "otros países, como Alemania y Austria, se limitan a observar cómo Netanyahu y sus socios de extrema derecha libran una guerra que va mucho más allá de lo que el derecho internacional define como guerra": "Toda medida, por pequeña que sea, contra el gobierno israelí es objeto de intensos debates y luego se desvanece. Esta inacción no puede justificarse con nada, ni siquiera con razones de Estado basadas en el propio pasado".