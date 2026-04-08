En Alemania ven el precio que tiene la gasolina en España y reaccionan con muchas exclamaciones 

El diario alemán Bild, el más leído de aquel país, ha dedicado varios artículos a poner el foco al precio de la gasolina en España, que, según subraya, es muy bajo comparado con el de allí gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno.

El rotativo alemán explica que "el precio del diésel en las gasolineras alemanas alcanzó un nuevo máximo histórico" y que "de media, el litro cuesta ahora 2,50 euros": "La gasolina también alcanzó su precio más alto de la historia al séptimo día de la subida. El litro de gasolina premium sin plomo cuesta ahora una media de 2,29 euros".

En un reportaje en el que analiza cuánto cuesta el combustible en otros países de Europa, el Bild señala que su reportero Aresou Leisdorff paga "1,988 € por litro de diésel en Son Servera, Mallorca, pero solo llena el depósito con 10 litros": "En esta gasolinera de la isla favorita de los alemanes, la gasolina súper sin plomo cuesta 1,628 € por litro. Esto supone 67 céntimos menos que el precio medio en Alemania".

"¡Estoy llenando el depósito con gasolina premium por 1,55 €!"

En otro artículo, el periódico se hace eco de lo que dice Wolfgang Kubicki, político alemán del FDP, que dice que ha reportado en Mallorca "a un precio realmente bueno": "¡Estoy llenando el depósito con gasolina premium por 1,55 €!".

"Y adjunta la foto como prueba. Y, efectivamente: ¡Kubicki llenó un litro de 'Euro Super' en BP por 1,55 €! En su ciudad natal, Kiel, la misma mezcla cuesta entre 2,19 € y 2,24 €. ¡Una diferencia de precio de hasta 69 céntimos por litro! ¡Eso supone una diferencia de 41,40 € para un depósito de 60 litros!", destaca el Bild.

"Con un simple decreto gubernamental, se redujeron los impuestos"

Kubicki dice que lograr una bajada de los precios del combustible en Alemania no sería difícil: "Se puede reducir el impuesto sobre el combustible de forma simple y efectiva. Igual que aquí en España. Con un simple decreto gubernamental, se redujeron los impuestos estatales aquí. Tiene un impacto inmediato, no implica ningún esfuerzo burocrático y no es necesario redistribuir nada. Punto".

El Gobierno aprobó en marzo un decreto ley entre cuyas medidas se encontraba una reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio calcula que, sin el decreto de ayudas, el diésel sería 23 céntimos más caro y la gasolina, 29 más.