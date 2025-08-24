En Europa hablan en estos términos sobre Sánchez tras lo que ha pasado en las últimas semanas

El medio Euractiv ha publicado un artículo en el que ha analizado la situación de España tras los graves incendios de las últimas semanas y ha puesto la lupa en el futuro más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En él, han hablado de que el líder del Ejecutivo está "bajo fuego" mientras "incendios y escándalos azotan España" y avisan de que el nuevo curso político "será especialmente candente" para él.

"Los peores incendios forestales de España en décadas han alimentado las recriminaciones políticas, intensificando la presión sobre el primer ministro Pedro Sánchez, quien ya enfrenta una creciente ola de escándalos de corrupción", han señalado.

En el artículo, desde Euractiv se hacen eco de la movilización de los recursos estatales para hacer frente a los graves incendios y de las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Acusó a Sánchez de actuar demasiado tarde y sin coordinación", explican.

"En España, la responsabilidad de la lucha contra incendios recae principalmente en las 17 comunidades autónomas del país según la Ley Forestal, que exige que cada una de ellas movilice brigadas, vehículos y aeronaves en coordinación con las autoridades centrales", ha detallado el citado medio.

Pero destacan que la actual "tormenta política" coincide con la imputación de hace unos días de la pareja del presidente, Begoña Gómez, por presunta malversación y la cita a declarar. "Sánchez también canceló un viaje a Washington junto con otros líderes europeos para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump", han razonado.

Aseguran que el caso Koldo, lo ocurrido con el encarcelamiento de Santos Cerdán y el informe de la UCO, unido a la relación tensa con sus socios políticos, plantean un nuevo curso político movidito para el líder del Ejecutivo.

"Sea cual sea la temperatura en Madrid en septiembre, todo apunta a que el regreso del curso político será particularmente acalorado para Sánchez", han detallado en el artículo de Euractiv.