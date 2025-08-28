En el extranjero se hacen eco del potente mensaje que Pedro Almodóvar le ha mandado a Sánchez

El medio Euronews se ha hecho eco del mensaje que el cineasta español, Pedro Almodóvar, ha mandado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un vídeo que su productora, El Deseo, ha publicado en redes sociales.

"Soy Pedro Almodóvar, director de cine y pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero", ha asegurado, en primer término.

Almodóvar ha reclamado al líder del Ejecutivo que sea capaz de convencer a otros líderes europeos para "hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa". Para ello, ha animado a la ciudadanía a que se sume a la iniciativa, bajo las etiquetas "#AccionesYa".

Desde Euronews han publicado un artículo sobre el vídeo del cineasta español, "ganador del Oscar", y han informado que ha "instado al primer ministro español, Pedro Sánchez, a cortar todos los lazos diplomáticos y comerciales con Israel por la guerra en Gaza".

"En mayo, Almodóvar fue uno de los más de 350 actores, directores y productores internacionales que firmaron una carta, publicada el primer día del Festival de Cine de Cannes, condenando el asesinato de Fatma Hassona, la fotoperiodista palestina de 25 años y protagonista del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk", han recordado.

El citado medio también ha recordado que el cineasta español también formó parte de la iniciativa que 250 figuras de la cultura española firmaron para reclamar al presidente del Gobierno a "prohibir el comercio de armas con Israel". "En esa carta, se instaba al gobierno español a imponer urgentemente un embargo de armas integral a Israel", han detallado.

Pese a que desde Euronews recogen que España aprobó en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado de Palestina, defienden que todavía no se "han cortado todos los lazos con Israel", a pesar de que Sánchez "dijo que Gaza estaba en una 'catastrófica situación de genocidio' en junio de 2025".