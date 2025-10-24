Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en protocolo se fija en lo que lleva puesto Felipe VI: un detalle que muchos apreciarán
Una experta en protocolo se fija en lo que lleva puesto Felipe VI: un detalle que muchos apreciarán

La experta Diana Rubio ha sido clara. 

Los reyes en los princesa de Asturias 2025RTVE

Arrancan los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo y lo han hecho con una bonita escena protagonizada por Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita, es decir, las personas que forman la Familia Real española después de la abdicación del rey Juan Carlos. 

Mucho se habla siempre en estos eventos, donde el protocolo está tan medido, de la vestimenta de los miembros de la Casa Real. Y no es para menos. La experta en protocolo y comunicación no verbal Diana Rubio ha compartido un momento curioso donde se puede ver un guiño del rey a su hija. 

"Comienzan los premios! Salen del hotel Reconquista camino del Teatro Campoamor. La princesa y la infanta van ideales con los colores de la temporada. atención a la corbata del rey, guiño al color del vestido de la princesa", ha escrito la experta. 

Como bien dice Rubio, el rey lleva una corbata del mismo color que el vestido de la princesa Leonor y ha añadido en otro mensaje: "Por fin sale la princesa los azules y negros para optar por colores mucho mas vibrantes y que son igualmente aceptados por la etiqueta de este tipo de actos". 

Por su parte la reina Letizia, que está mirada con lupa, ha dejado de lado el traje y se ha puesto un vestido negro de gasa. Como ha contado en El HuffPost Uxia Prieto, este es un diseño de corte recto y una capa de gasa superpuesta de cuello ligeramente subido y manga corta, algo diferente a lo que ha vestido hasta ahora la reina Letizia para estos premios.

En cuanto a las joyas, Letizia ha repetido los pendientes de diamantes negros de De Grisogono que ya lució hace un año. En lo referente al peinado, Letizia ha escogido una melena en una sencilla coleta que permitía lucir estas joyas y que daba protagonismo al escote del vestido.

